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Суд відправив митрополита Павла до СІЗО

Категорія: Новини / Події

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Суд вечером в пятницу, 14 июля, изменил меру пресечения митрополиту УПЦ Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа или более 33 млн грн залога.

Об этом сообщают журналисты из зала суда.

По словам прокурора, митрополит говорил с одним из свидетелей по делу и, таким образом, нарушил обязательства, ранее наложенные судом. Сам Павел в суде заявлял, что не знаком со свидетелем.

Следствие обвиняет митрополита в том, что он представлял агрессию РФ против Украины как внутренний гражданский конфликт, и оправдывал действия россиян в своих заявлениях. По информации СБУ, он в телефонных разговорах с верующими своими высказываниями разжигал национальную и религиозную вражду, а в своих выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

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