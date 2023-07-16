Власти Франции с октября вводят систему скидок, поощряющих людей нести поношенную обувь и одежду в починку вместо того, чтобы выбрасывать старое и покупать новое. Но согласятся ли на это французские модники и модницы, и как это начинание отразится на люксовых брендах?
По словам представительницы министерства экологии и устойчивого развития Франции Беранже Куйяр, каждый год на свалках страны оказывается 700 тыс. тонн одежды и обуви - рассказывает www.bbc.com.
Чтобы покончить с этой расточительной и вредной для окружающей среды практикой, а заодно поддержать сектор ремонта обуви и одежды и создать новые рабочие места, власти разработали специальную программу поощрений общей стоимостью в 154 млн евро, рассчитанную на пять лет.
Присоединившиеся к этой программе мастерские по ремонту обуви и одежды смогут предлагать клиентам скидки, например, 7 евро за новый каблук или 10-25 евро за новую подкладку для юбки или пиджака.
По словам Куйяр, правительство намерено таким образом бороться с излишествами индустрии «быстрой моды», в которой вещи часто надевают считанное число раз, и поощрять приверженцев «скромной моды», готовых чинить и латать свою одежду и обувь.
Как заявляет группа Refashion, которой было поручено разработать новую поощрительную схему, только в прошлом году во Франции в розничную продажу поступило 3,3 млрд предметов одежды, обуви и различных тканей для дома, что многократно превышает реальные потребности населения.
Бизнес встревожился
Далеко не все во Франции убеждены в целесообразности и пользе новой инициативы «почини-заштопай».
Бизнес опасается, что это может негативно сказаться на столь важной отрасли легкой промышленности страны, а представитель французских правых Эрик Поже напоминает про правительственный долг в 3 триллиона евро и предлагает не выбрасывать на ветер и без того невеликие общественные средства.
Паскаль Моран из Федерации высокой моды, прет-а-порте, кутюрье и творцов моды озабочен тем, как новая инициатива властей может отразиться на люксовых брендах, которыми так знаменита Франция.
Еще и маркировка...
Еще одним нововведением французских властей в борьбе за долговечность предметов одежды и обуви станут новые правила маркировки, которые вводятся с начала 2024 года и должны включать описание воздействия на окружающую среду при производстве каждой конкретной вещи.
Производителям придется упоминать, сколько воды и химикатов было затрачено при изготовлении той или иной вещи, содержит ли она микропластик, который может просочиться в окружающую среду, и был ли в процессе производства использован переработанный текстиль.
Индустрия моды во Франции, в которой заняты многие тысячи рабочих рук, является одним из крупнейших секторов экономики, оборот которого в прошлом году составил около 66 млрд евро.
Страна занимает четвертое место в Европе по экспорту предметов высокой моды, но сами французы в 2020 году тратили на одежду в среднем 430 евро в год — меньше, чем в среднем по Европе.