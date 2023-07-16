Власти Франции с октября вводят систему скидок, поощряющих людей нести поношенную обувь и одежду в починку вместо того, чтобы выбрасывать старое и покупать новое. Но согласятся ли на это французские модники и модницы, и как это начинание отразится на люксовых брендах?

По словам представительницы министерства экологии и устойчивого развития Франции Беранже Куйяр, каждый год на свалках страны оказывается 700 тыс. тонн одежды и обуви - рассказывает www.bbc.com.

Чтобы покончить с этой расточительной и вредной для окружающей среды практикой, а заодно поддержать сектор ремонта обуви и одежды и создать новые рабочие места, власти разработали специальную программу поощрений общей стоимостью в 154 млн евро, рассчитанную на пять лет.

Присоединившиеся к этой программе мастерские по ремонту обуви и одежды смогут предлагать клиентам скидки, например, 7 евро за новый каблук или 10-25 евро за новую подкладку для юбки или пиджака.

По словам Куйяр, правительство намерено таким образом бороться с излишествами индустрии «быстрой моды», в которой вещи часто надевают считанное число раз, и поощрять приверженцев «скромной моды», готовых чинить и латать свою одежду и обувь.

Как заявляет группа Refashion, которой было поручено разработать новую поощрительную схему, только в прошлом году во Франции в розничную продажу поступило 3,3 млрд предметов одежды, обуви и различных тканей для дома, что многократно превышает реальные потребности населения.

АВТОР ФОТО,REUTERS Подпись к фото, Инициатива правительства направлена на борьбу с излишествами «быстрой моды», но она может не понравиться и люксовым брендам

Бизнес встревожился

Далеко не все во Франции убеждены в целесообразности и пользе новой инициативы «почини-заштопай».

Бизнес опасается, что это может негативно сказаться на столь важной отрасли легкой промышленности страны, а представитель французских правых Эрик Поже напоминает про правительственный долг в 3 триллиона евро и предлагает не выбрасывать на ветер и без того невеликие общественные средства.

Паскаль Моран из Федерации высокой моды, прет-а-порте, кутюрье и творцов моды озабочен тем, как новая инициатива властей может отразиться на люксовых брендах, которыми так знаменита Франция.

«Шелковая органза (тонкая прозрачная ткань) не должна считаться менее долговечной, чем органза из полиэстера, исходя из одной лишь физической прочности», — пожаловался он в интервью газете Le Monde. Еще и маркировка...

Еще одним нововведением французских властей в борьбе за долговечность предметов одежды и обуви станут новые правила маркировки, которые вводятся с начала 2024 года и должны включать описание воздействия на окружающую среду при производстве каждой конкретной вещи.

Производителям придется упоминать, сколько воды и химикатов было затрачено при изготовлении той или иной вещи, содержит ли она микропластик, который может просочиться в окружающую среду, и был ли в процессе производства использован переработанный текстиль.

Индустрия моды во Франции, в которой заняты многие тысячи рабочих рук, является одним из крупнейших секторов экономики, оборот которого в прошлом году составил около 66 млрд евро.