В июне 2023 года зафиксировано падение всех составляющих индикатора потребительских настроений украинцев - от личного материального положения до состояния экономики страны, от оценок текущей ситуации до ожиданий на будущее.
Об этом сообщает исследовательское агентство Info Sapiens, которое с 2019 года проводит оценки потребительских настроений в Украине (с 2000 года исследование проводило GfK Ukraine, - ред.).
Как отмечают аналитики, в июне 2023 года прослеживалась более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации по состоянию на сейчас, так и будущего.
"Фиксируется снижение показателей по всем составляющим индикатора - снизился, как индекс потребительских настроений, так и индексы текущего положения и экономических ожиданий. В общем, прослеживается более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации по состоянию на сейчас, так и будущего", - комментируют аналитики Info Sapiens.
По данным исследования, Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 9,5 пунктов и составляет 82,5 п. Уменьшились все составляющие индикатора.
Индекс текущего положения уменьшился и составляет 52,3, что на 6,1 п. ниже уровня этого показателя в мае. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:
- индекс текущего личного материального положения (х1) составил 47,3, что на 3,1 п. ниже показателя в мае;
- индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 9 п. и установился на отметке 57,3 п.
Индекс экономических ожиданий в июне уменьшился на 11,8 п. и составляет 102,6 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
- индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 96,4 п., что на 11,2 п. ниже уровня этого показателя в мае;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 14,1 п. и составляет 87,3 п.;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) уменьшился на 10,2 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 124,1 п.
В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 9,1 п. и составляет 129,9 п.
Индекс инфляционных ожиданий вырос на 8,3 п. и составляет 182,3 п.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 138,6 п.
Напоминаем:
Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.
Для определения Индекса потребительских цен респондентам задают следующие вопросы:
- Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние шесть месяцев?
- Как, по вашему мнению, изменится материальное положение вашей семьи в течение следующих шести месяцев?
- Говоря об экономической ситуации в стране в целом, вы считаете, что следующие двенадцать месяцев будут для экономики страны благоприятным или неблагоприятным временем?
- Как вы охарактеризовали бы следующие пять лет - как благоприятное или неблагоприятное время для экономики страны?
- Как вы думаете, сейчас в целом благоприятное или неблагоприятное время делать крупные покупки для дома?
По каждому из этих вопросов определяют соответствующий индекс:
- индекс текущего личного материального положения (х1);
- индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2);
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3);
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет (х4);
- индекс целесообразности делать крупные покупки (х5).