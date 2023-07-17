В ночь на понедельник на Крымском мосту, соединяющем Краснодарский край России с аннексированным полуостровом, произошел взрыв. Погибли два человека, движение по мосту было приостановлено. Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ на условиях анонимности рассказал о спецоперации с использованием морских дронов. Москва обвиняет Киев, но официально власти Украины не признавали ответственность за атаку.

Что произошло

Изначально назначенные Россией власти аннексированного Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии», произошедшем в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Что именно произошло, не уточнили.

Местные источники сообщали о двух мощных взрывах, а на опубликованных телеграм-каналами фотографиях видны серьезные повреждения двух пролетов моста. Пролет в сторону Тамани разрушен, пролет в направлении Керчи — просел, писал телеграм-канал Shot.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Оба ведомства обвинили в атаке Украину.

Телеграм-канал Mash уточнял, что речь идет о «водных мотоциклах», которые были модернизированы в БПЛА со взрывчаткой.

В результате взрыва погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила серьезные травмы и госпитализирована.

Это уже второе крупное происшествие на мосту, ведущем на аннексированный полуостров, с начала войны в Украине. Предыдущий инцидент произошел в октябре прошлого года.

Что об атаке на мост говорят в Украине

Официально ответственность за повреждение моста украинские власти на себя не брали. Однако источник Би-би-си в СБУ сообщил, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — сказал источник. Других подробностей ведомство не привело.

В официальном комментарии, полученном Би-би-си, СБУ заявила, что «все детали по организации „хлопка“ Служба безопасности Украины обязательно раскроет после победы».

«Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — говорится в заявлении.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал произошедшее так: «Какие-либо незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения».

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию «Суспільне» отметил, что из-за разрушения секции моста, у российской армии в Украине возникнут проблемы с логистикой.

«Полуостров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для оккупантов», — сказал Юсов. Он также процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией».

Что известно о погибших

По данным СМИ, семейная пара, погибшая на Крымском мосту — это Алексей и Наталья Кулик из Белгородской области. 36-летняя Наталья Кулика работала в управлении образования Нового Оскола, ее 40-летний муж был водителем грузового автомобиля.

Родственник погибших рассказал РБК, что семейная пара ехала на отдых в Крым вместе с дочерью и родственниками Натальи на двух машинах. Они решили ехать ночью, чтобы избежать пробок.

Около трех часов ночи, как рассказал родственник, семья услышала первый взрыв, после которого на мосту погас свет. После второго взрыва они перестали выходить на связь.

Согласно заявлению замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой, их дочь госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в Темрюкскую больницу. Девочка в сознании, дышит самостоятельно, сообщила она.

«Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Детской краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает», — написала Минькова в своем телеграм-канале.

Какова ситуация в районе моста сейчас

Российские власти сначала закрыли все движение через Керченский пролив: и обе нитки моста, автомобильную и железнодорожную, и паромную переправу.

Движение поездов и паромов, согласно заявлениям российских властей, уже восстановлено, пассажиры автобусов должны будут пересекать мост на специально запущенных электричках

Тем, кто едет в Крым или из Крыма на машинах, советуют пробираться прифронтовыми оккупированными территориями «материковой» Украины. Очередей на выезд из Крыма через оккупированную Херсонскую область, как сообщается, нет.