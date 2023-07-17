Министерство образования и науки Украины рекомендует университетам и колледжам учебный 2023 с сентября начать оффлайн, то есть перейти на очный формат обучения и на протяжении лета обустроить укрытие.
Об этом говорится в письме замминистра Михаила Винницкого, передает ТСН.
В то же время, как отмечают в МОН, если учебные заведения расположены близко к зоне ведения боевых действий, там восстановить полноценный процесс невозможно.
Генеральный директор директората профессионального высшего, высшего образования МОН Олег Шаров объяснил в эфире "Общественное", что такое решение должно быть принято именно вузами и ОВА.
По его словам, рекомендации МОН проходят через фильтр учебных заведений, их оценки безопасности. И в случае принятия решения о возобновлении аудиторного обучения это обязательно соглашается с областными военными администрациями.
Так, он сообщил, что невозможно возобновить очное обучение в Запорожье и Харькове.
В то же время, там вместе с ОВА ищут решение этих вопросов. Возможно, учебный процесс наладят за пределами тех городов, где опасно или используя штатные укрытия.
В течение июля-августа 2023 года Министерство предлагает руководству учебных заведений принять меры по обустройству укрытий.
Тем временем в Украине абитуриенты с начала июля подают заявления в вузы. В настоящее время стартовала регистрация электронных кабинетов для поступления в высшие учебные заведения. В 2023 году поступающие в Украине должны подать заявления в выбранные вузы в электронной форме.