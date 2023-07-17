Министерство образования и науки Украины рекомендует университетам и колледжам учебный 2023 с сентября начать оффлайн, то есть перейти на очный формат обучения и на протяжении лета обустроить укрытие.

Об этом говорится в письме замминистра Михаила Винницкого, передает ТСН.

Решения об очном обучении в вузах и колледжах принимаются из-за низких показателей дистанционного формата и "бесспорного снижения качества образования".

В то же время, как отмечают в МОН, если учебные заведения расположены близко к зоне ведения боевых действий, там восстановить полноценный процесс невозможно.

Генеральный директор директората профессионального высшего, высшего образования МОН Олег Шаров объяснил в эфире "Общественное", что такое решение должно быть принято именно вузами и ОВА.

"Министерство образования и науки только дает рекомендации по образовательному процессу, именно решение должны принять учебные заведения и согласовать это с военными администрациями", — пояснил Шаров.

По его словам, рекомендации МОН проходят через фильтр учебных заведений, их оценки безопасности. И в случае принятия решения о возобновлении аудиторного обучения это обязательно соглашается с областными военными администрациями.

Так, он сообщил, что невозможно возобновить очное обучение в Запорожье и Харькове.

В то же время, там вместе с ОВА ищут решение этих вопросов. Возможно, учебный процесс наладят за пределами тех городов, где опасно или используя штатные укрытия.

В течение июля-августа 2023 года Министерство предлагает руководству учебных заведений принять меры по обустройству укрытий.

"Если общежитие используется для поселения участников образовательного процесса, то это возможно тогда, когда там есть укрытие. Укрытие может быть не обязательно в общежитии, а в расположенном рядом учебном корпусе. Военная администрация дает разрешение на использование укрытий. Если уже военная администрация дала разрешение, то администрирование их процесса, открытие, закрытие — это уже вопрос администрации учебного заведения", — отметил Олег Шаров.

Тем временем в Украине абитуриенты с начала июля подают заявления в вузы. В настоящее время стартовала регистрация электронных кабинетов для поступления в высшие учебные заведения. В 2023 году поступающие в Украине должны подать заявления в выбранные вузы в электронной форме.