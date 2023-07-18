Интервью с Фикретом Шабановым: от16 июл. 2023 г.
00:00 начало. Точка 17 июля
2:20 Начало передела мира сорвалось!
4:20 Почему не США Китаю предложили мало!
7:00 Украину накачивали пропагандой
9:30 У Банковой БОЛЬШИЕ проблемы
10:40 Новый день отсчета. Альтернативы ЯДЕРНОМУ удару пока нет
12:35 Ветер в НУЖНУЮ сторону...
14:05 Безъядерное движение в мире
16:45 Убить лишних - спасти остальных
18:20 Мирный план Индии и Франции. Кукловоды-англосаксы
20:36 ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
22:00 Залужный - ПОСЛЕДНИЙ ГОЛОС
23:30 Три пути Украины. На Украину спустят РОССИЮ
25:50 Если все хорошо, то почему...
27:15 За Крым до конца - это отказ от Крыма.
28:35 Дрон в Курчатове. Третья сторона. Эвакуация с Сумской области
30:08 Вагнер в Беларуси. Борьба за престол Путина началась
33:25 Британский след ВАГНЕРА. Патриотизм и религия.
36:10 Пригожин - давление на Шойгу саксов. Вагнер по душу ПОЛЬШИ
39:09 Мир управляется на АУТСОРСЕ
40:45 ЧВК Польша
41:50 Покушение на Собчак и Симоньян. Смена Путина
43:25 Движение за мир. Без выборов Запад отвернется
46:00 17 июля ВТОРОЙ ИЛОВАЙСК?
47:00 Гарантии России Украине. Гарантии Запада для России
48:55 Украина - намордник России. Россия намордник Китая.
51:30 Игра ЭРДОГАНА. Зерновая сделка
53:20 Теория ПАН-РЕГИОНОВ. Убытки Турции
55:20 Выбор, с кем быть. Горящий на свином сале Коран
56:50 Климатическое оружие США
1:00:00 Конспирология и базовые данные
1:00:10 Куда ДЕВАЕТСЯ золото? Новый порядок СКОРО!
1:04:35 Новое мировое правительство
1:05:40 ВОПРОСЫ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ
1:06:16 Украиной управляют СЕТКИ
1:07:25 Украина - элемент АПОКАЛИПСИСА по Библии
1:09:00 Резкий разворот Украины к России возможен?
1:10:00 Королевская семья.
1:10:20 Германский вопрос - решающий
1:10:50 Одесские ТЦК
1:11:40 Сколько будет УКРАИН?
1:13:11 Воздух и вода в Украине. Нужно 7-8 млн.
1:15:00 Ядерный взрыв - новая страница ради переговоров
1:16:30 Методологи. Чаплыга
1:18:18 Все права после войны
1:19:20 Каннабис - СМЕРТЬ мозга
1:21:00 ЛГБТ - умирающая нация
1:21:45 План Сухопутная Украина
1:24:25 План Украины - новый Иерусалим
1:25:20 У Беларуси САМОЕ тяжелое будущее
1:26:25 Борьба за Арктику
1:27:15 Кто стоит за Китаем?
1:30:00 Китай силен ВНЕШНЕ. Точечные удары
1:33:30 Си Цзиньпин - второй Горбачев
1:34:40 Если 17 июля не будет НИЧЕГО, тогда ЧТО?