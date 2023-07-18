



Интервью с Фикретом Шабановым: от16 июл. 2023 г.

00:00 начало. Точка 17 июля

2:20 Начало передела мира сорвалось!

4:20 Почему не США Китаю предложили мало!

7:00 Украину накачивали пропагандой

9:30 У Банковой БОЛЬШИЕ проблемы

10:40 Новый день отсчета. Альтернативы ЯДЕРНОМУ удару пока нет

12:35 Ветер в НУЖНУЮ сторону...

14:05 Безъядерное движение в мире

16:45 Убить лишних - спасти остальных

18:20 Мирный план Индии и Франции. Кукловоды-англосаксы

20:36 ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

22:00 Залужный - ПОСЛЕДНИЙ ГОЛОС

23:30 Три пути Украины. На Украину спустят РОССИЮ

25:50 Если все хорошо, то почему...

27:15 За Крым до конца - это отказ от Крыма.

28:35 Дрон в Курчатове. Третья сторона. Эвакуация с Сумской области

30:08 Вагнер в Беларуси. Борьба за престол Путина началась

33:25 Британский след ВАГНЕРА. Патриотизм и религия.

36:10 Пригожин - давление на Шойгу саксов. Вагнер по душу ПОЛЬШИ

39:09 Мир управляется на АУТСОРСЕ

40:45 ЧВК Польша

41:50 Покушение на Собчак и Симоньян. Смена Путина

43:25 Движение за мир. Без выборов Запад отвернется

46:00 17 июля ВТОРОЙ ИЛОВАЙСК?

47:00 Гарантии России Украине. Гарантии Запада для России

48:55 Украина - намордник России. Россия намордник Китая.

51:30 Игра ЭРДОГАНА. Зерновая сделка

53:20 Теория ПАН-РЕГИОНОВ. Убытки Турции

55:20 Выбор, с кем быть. Горящий на свином сале Коран

56:50 Климатическое оружие США

1:00:00 Конспирология и базовые данные

1:00:10 Куда ДЕВАЕТСЯ золото? Новый порядок СКОРО!

1:04:35 Новое мировое правительство

1:05:40 ВОПРОСЫ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ

1:06:16 Украиной управляют СЕТКИ

1:07:25 Украина - элемент АПОКАЛИПСИСА по Библии

1:09:00 Резкий разворот Украины к России возможен?

1:10:00 Королевская семья.

1:10:20 Германский вопрос - решающий

1:10:50 Одесские ТЦК

1:11:40 Сколько будет УКРАИН?

1:13:11 Воздух и вода в Украине. Нужно 7-8 млн.

1:15:00 Ядерный взрыв - новая страница ради переговоров

1:16:30 Методологи. Чаплыга

1:18:18 Все права после войны

1:19:20 Каннабис - СМЕРТЬ мозга

1:21:00 ЛГБТ - умирающая нация

1:21:45 План Сухопутная Украина

1:24:25 План Украины - новый Иерусалим

1:25:20 У Беларуси САМОЕ тяжелое будущее

1:26:25 Борьба за Арктику

1:27:15 Кто стоит за Китаем?

1:30:00 Китай силен ВНЕШНЕ. Точечные удары

1:33:30 Си Цзиньпин - второй Горбачев

1:34:40 Если 17 июля не будет НИЧЕГО, тогда ЧТО?