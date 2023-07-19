00:00 Украину отрезают от моря. Сухопутная страна

2:34 Стратегия невовлеченности США

3:10 В Украине отсутствует стратегия морского потенциала

4:22 У Украины НЕТ геополитической стратегии

6:05 Стратегия - это не текст. Это воля плюс смысл

8:30 Цель границы 1991 года. Зачем нужен Крым?

10:30 Как отвоевать свое? Избирательная мобилизация

12:20 Ядерная доктрина

13:45 Какая Европа нужна Украине?

14:25 Сколько раз промахнулся Акела?

16:06 Язык, культура, история - это не море или космос

18:15 Чужие стратегии, когда нет своих

20:50 Воздушное пространство

22:30 Другая Украина, где есть ответы на вопросы и цели

23:30 Герб на Родине-матери. Примитивный хайп.

24:55 Трезубец - архаичное представление об оружии

26:40 Есть возможность построить новую Родину-мать?

28:00 Отношение к СССР

29:20 Состоятельность и прошлое

30:30 После победы

32:00 Конопля в Крыму. Крымско-татарская автономия

36:10 Выборы во время войны

38:40 Голосование уехавших. Демографический тупик

39:45 Шестая Руина. Сколько нужно людей в Украине?

41:40 Той Украины уже не будет

43:10 Болезнь смерти.