00:00 Украину отрезают от моря. Сухопутная страна
2:34 Стратегия невовлеченности США
3:10 В Украине отсутствует стратегия морского потенциала
4:22 У Украины НЕТ геополитической стратегии
6:05 Стратегия - это не текст. Это воля плюс смысл
8:30 Цель границы 1991 года. Зачем нужен Крым?
10:30 Как отвоевать свое? Избирательная мобилизация
12:20 Ядерная доктрина
13:45 Какая Европа нужна Украине?
14:25 Сколько раз промахнулся Акела?
16:06 Язык, культура, история - это не море или космос
18:15 Чужие стратегии, когда нет своих
20:50 Воздушное пространство
22:30 Другая Украина, где есть ответы на вопросы и цели
23:30 Герб на Родине-матери. Примитивный хайп.
24:55 Трезубец - архаичное представление об оружии
26:40 Есть возможность построить новую Родину-мать?
28:00 Отношение к СССР
29:20 Состоятельность и прошлое
30:30 После победы
32:00 Конопля в Крыму. Крымско-татарская автономия
36:10 Выборы во время войны
38:40 Голосование уехавших. Демографический тупик
39:45 Шестая Руина. Сколько нужно людей в Украине?
41:40 Той Украины уже не будет
43:10 Болезнь смерти.