С 17 по 19 июля архиепископ Болоньи кардинал Маттео Дзуппи, специальный посланник Папы Франциска по содействию миру на Украине, будет находиться с визитом в Вашингтоне (США). Ватиканский иерарх отправился туда в сопровождении одного из официалов Государственного секретариата.

Поездка является частью миссии по продвижению мира, которую Святейший Отец поручил кардиналу Дзуппи. Цель визита в США – обмен идеями и мнениями по поводу трагической обстановки на территории Украины и поддержки гуманитарных начинаний для облегчения страданий самых уязвимых, в первую очередь детей, сообщается в коммюнике Зала печати Св. Престола.

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