Этой ночью враг решил изменить тактику относительно массированных ударов по территории Украины. Применил все и сразу.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Если раньше враг прибегал к волнообразным запускам, то этой ночью применил все сразу, что усложнило работу нашей ПВО.
В частности, как добавила Гуменюк, россияне применили сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Ониксы", которые трудно сбивать.
Как пояснила Гуменюк, враг намеренно пытается скомпрометировать Силы обороны, чтобы люди думали якобы ПВО так же вредит, как вражеские удары.
Ночная атака на юг Украины
Этой ночью, 19 июля, Российская Федерация атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате атаки были повреждены:
- многоквартирные дома;
- портовая и критическая инфраструктура.
Также ранения получили более 10 человек. В частности ракеты попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.