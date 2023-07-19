Этой ночью враг решил изменить тактику относительно массированных ударов по территории Украины. Применил все и сразу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Враг применил не привычную тактику. Одновременно были применены очень разные по тактико-техническим особенностям средства вражеского воздействия. Были ракеты наземного, воздушного и морского базирования, а также дроны-камикадзе", - рассказала Гуменюк.

Если раньше враг прибегал к волнообразным запускам, то этой ночью применил все сразу, что усложнило работу нашей ПВО.

В частности, как добавила Гуменюк, россияне применили сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Ониксы", которые трудно сбивать.

"Ракета типа Х-59 была сбита, но в этот момент она оказалась на пересечении жилых кварталов, поэтому произошла мощная взрывная волна, которая повредила здания. Также повреждение окружающих зданий произошло там, где работала ПВО по "шахедам" и ракетам, которые враг применял по маршрутам, как будто намеренно выбирая жилые районы. Эта тактика наблюдается уже давно", - отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Как пояснила Гуменюк, враг намеренно пытается скомпрометировать Силы обороны, чтобы люди думали якобы ПВО так же вредит, как вражеские удары.

Ночная атака на юг Украины

Этой ночью, 19 июля, Российская Федерация атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате атаки были повреждены:

многоквартирные дома;

портовая и критическая инфраструктура.

Также ранения получили более 10 человек. В частности ракеты попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.