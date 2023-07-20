Глава британской службы внешней разведки MI6 обратился к россиянам, возмущенным войной с Украиной, с призывом «объединить усилия», чтобы положить конец кровопролитию.

В своем втором выступлении после вступления в должность главы Секретной разведывательной службы в 2020 году Ричард Мур заявил, что перспективы победы России в затяжном военном конфликте невелики.

Выступая в британском посольстве в Праге, он сравнил сложившуюся ситуацию в Украине с «Пражской весной» 1968 года, когда Советский Союз подавил либеральные реформы в Чехословакии.

«Наблюдая за продажностью, внутренними распрями и грубой некомпетентностью своих лидеров – худшими проявлениями человеческого фактора, – многие россияне столкнулись с теми же дилеммами, что и их предки в 1968 году», – сказал Мур.

«Я предлагаю им поступить так же, как уже поступили другие люди за последние 18 месяцев и объединить усилия с нами. Наши двери всегда открыты… Их тайна будет надежно защищена нами, и вместе мы будем работать над тем, чтобы положить конец кровопролитию», – сказал глава MI6.

Мур назвал «бессовестным» решение Ирана поставить Москве дроны-камикадзе для использования их в конфликте в Украине. По его словам, это решение вызвало внутренние разногласия на самом высоком уровне режима в Тегеране.

Мур предупредил, что Китай и Россия стремятся как можно скорее овладеть такими технологиями, как искусственный интеллект (ИИ) и квантовые вычисления.

Позднее, возвращаясь к этой теме, он предупредил, что ИИ будет дополнять работу разведслужб, а не заменять людей, которые могут раскрывать секреты, недоступные технологиям.

«Уникальные характеристики, присущие агентам-людям, находящимся в нужных местах, станут еще более значимыми», – сказал он.

«Человеческий интеллект в эпоху искусственного интеллекта будет все чаще определяться как то, чего не могут делать машины, хотя следует ожидать, что границы возможностей машин будут расширяться с поразительной скоростью», – добавил Мур.

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