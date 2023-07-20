Глава британской службы внешней разведки MI6 обратился к россиянам, возмущенным войной с Украиной, с призывом «объединить усилия», чтобы положить конец кровопролитию.
В своем втором выступлении после вступления в должность главы Секретной разведывательной службы в 2020 году Ричард Мур заявил, что перспективы победы России в затяжном военном конфликте невелики.
Выступая в британском посольстве в Праге, он сравнил сложившуюся ситуацию в Украине с «Пражской весной» 1968 года, когда Советский Союз подавил либеральные реформы в Чехословакии.
Мур назвал «бессовестным» решение Ирана поставить Москве дроны-камикадзе для использования их в конфликте в Украине. По его словам, это решение вызвало внутренние разногласия на самом высоком уровне режима в Тегеране.
Мур предупредил, что Китай и Россия стремятся как можно скорее овладеть такими технологиями, как искусственный интеллект (ИИ) и квантовые вычисления.
Позднее, возвращаясь к этой теме, он предупредил, что ИИ будет дополнять работу разведслужб, а не заменять людей, которые могут раскрывать секреты, недоступные технологиям.