С 21 июля 2023 года Украина может рассматривать все суда, которые в акватории Черного моря направляются в порты, которые контролирует РФ, такими, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Об этом 20 июля в Facebook сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает Delo.ua.

То есть Украина может считать законной военной целью суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов российской федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые.

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины располагают необходимыми средствами для отражения российской агрессии на море", - подчеркнули в ведомстве.

Минобороны также предупредило о введении запрета на судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины. Решение вступает в силу 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

Напомним, что после приостановки участия России в "зерновом соглашении" Москва начала угрожать владельцам судов, вывозивших зерно из украинских портов. В США подтвердили, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, вовлеченные в перевозку продовольствия, и обвинить в этом Украину.

Таким образом, как отмечают в Минобороны, Россия нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей.

"Кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины", - пояснили свое решение в ведомстве.

В частности, после приостановки действия "зернового соглашения", российский ракетный удар в ночь с 18 на 19 июля вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск". Оккупанты уничтожили 60 тыс тонн зерна, которое предназначалось для Китая.