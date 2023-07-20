С 21 июля 2023 года Украина может рассматривать все суда, которые в акватории Черного моря направляются в порты, которые контролирует РФ, такими, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.
Об этом 20 июля в Facebook сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает Delo.ua.
То есть Украина может считать законной военной целью суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов российской федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые.
Минобороны также предупредило о введении запрета на судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины. Решение вступает в силу 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.
Напомним, что после приостановки участия России в "зерновом соглашении" Москва начала угрожать владельцам судов, вывозивших зерно из украинских портов. В США подтвердили, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, вовлеченные в перевозку продовольствия, и обвинить в этом Украину.
Таким образом, как отмечают в Минобороны, Россия нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей.
В частности, после приостановки действия "зернового соглашения", российский ракетный удар в ночь с 18 на 19 июля вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск". Оккупанты уничтожили 60 тыс тонн зерна, которое предназначалось для Китая.