Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк, передает "Экономическая правда".

Также информацию ЭП подтвердили два источника, касающихся процесса.

Впоследствии текст постановления был опубликован на Правительственном портале.

"Принять предложение Национального банка об участии государства в лице Министерства финансов в выводе с рынка системно важного банка акционерного общества "СЕНС БАНК" (далее - АО "СЕНС БАНК") способом, определенным пунктом 5 части второй статьи 39 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в нем.

Также правительство постановило принять к сведению, что государство в лице Минфина приобретает у ФГВФЛ акции АО "СЕНС БАНК" в полном объеме за одну гривну, а органом управления корпоративными правами по принадлежащим государству акциям "Сенс банка" является Министерство финансов.

Согласно постановлению "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) определили депозитарным учреждением, в котором открыт счет в ценных бумагах на имя государства, на которое будут зачислены на акции АО "Смысл Банка".

Минфину поручили обеспечить заключение договора купли-продажи акций АО "СЕНС БАНК". Расходы на приобретение акций осуществить за счет бюджетных средств, предусмотренных Минфину на его содержание. И обеспечить оплату стоимости указанных акций после их зачисления на счет в ценных бумагах государства в Укрэксимбанке.

Напоминаем:

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".

Накануне правления Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 - Альфа Банк Украина) и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.