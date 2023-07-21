А ранее в этом году Пристайко вызвал волну возмущения, когда комментировал потери Украины. В интервью Newsweek заявил, что Украина несет "колоссальные потери" и теряет людей "налево и направо".

"Мы уже почти год на войне. Мы теряем людей налево и направо. Мы не объясняем, каковы потери среди военных и гражданских, но вы можете себе представить, что цифры огромные", – говорил Пристайко.

В одном из более поздних интервью он сказал, что от источников в высших эшелонах военного руководства Украины знает, что "потери большие, но не такие большие, как у россиян", и называл решение не афишировать их "разумным шагом".

Кроме этого, Пристайко предполагал, что на Украину, вероятно, будут оказывать давление, чтобы оккупированный Крым остался за Россией. Он также говорил, что освобождение Крыма – это то, о чем "придется дважды подумать".

Винтур констатирует, что напряжение в отношениях Украины с Западом возросло, в частности, на фоне саммита НАТО, перед которым Зеленский заявил, что было бы абсурдом, если бы Альянс не предоставил Украине какую-то дату или график, в соответствии с которым было бы предложено присоединиться к организации, и после которого было опубликовано коммюнике, которое не содержало четких условий для членства.

По мнению журналиста, Пристайко чувствовал, что отношениям между Украиной и ее ближайшим западным партнером – Великобританией – на фоне последних событий был нанесен ущерб, и это нужно исправить. А его увольнение, по убеждению Винтура, приведет к значительным изменениям в коммуникации между партнерами.

"Его увольнение вместе с ожидаемым уходом Уоллеса с поста министра обороны означает, что произойдут значительные изменения в ключевой части оси Великобритания-Украина в критическое для [украинского] наступления время", – считает журналист.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании. Он занимал эту должность с июня 2020 года. Перед этим был министром иностранных дел Украины.

Увольнение произошло после того, как посол публично раскритиковал Зеленского за его комментарии в сторону британского министра обороны.

В телеинтервью Sky News Вадим Пристайко поставил под сомнение уместность поведения Зеленского во время этого саммита НАТО в этом месяце. В частности, речь шла о замечании министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который предположил, что украинцы относятся к Западу, как к Amazon, и реакции украинского лидера на это.

Журналисты Sky News уточнили у Пристайко, есть ли намек на сарказм в обещании "каждое утро просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его", которое Зеленский дал в ответ на замечания министра. Посол ответил: "Я не думаю, что это здоровый сарказм. Мы не должны показывать россиянам, что между нами есть что-то такое. Они должны знать, что мы работаем вместе".