Сенат вслед за Палатой представителей США проголосовал против всех поправок, предложенных республиканцами, которые ограничивали бы военную помощь Украине, - сообщает Reuters.

Сенат США в четверг подавляющим большинством голосов проголосовал против попытки увязать военную помощь Украине с расходами членов НАТО на оборону, несмотря на то, что 13 республиканцев поддержали предложение сенатора-республиканца Майка Ли ограничить помощь США Украине.

Сенат из 100 членов выступил против поправки к Закону о полномочиях на национальную оборону, или NDAA, 71 голосом против 13.

Поправка требовала бы, чтобы только 2% средств, предоставленных Украине Министерством обороны в течение 2024 финансового года, были выделены или израсходованы до тех пор, пока каждый член альянса НАТО не потратит не менее 2% своего валового внутреннего продукта на оборону.

Соединенные Штаты направили Украине военную помощь на сумму более 40 миллиардов долларов после вторжения России в феврале 2022 года, в том числе 1,3 миллиарда долларов, объявленных администрацией президента Джо Байдена в среду.

Помощь Украине получает широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе США, который контролирует государственные расходы. Но небольшая группа республиканцев, многие из которых имеют тесные связи с бывшим президентом и нынешним кандидатом в президенты Дональдом Трампом, поставила под сомнение эту помощь.

Республиканцы в Палате представителей предложили поправки, чтобы сократить помощь Украине, когда возглавляемая республиканцами палата рассматривала свою версию NDAA на прошлой неделе. Эти поправки также были отклонены.

Во время своей кампании за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году Трамп заявил, что попросит Европу возместить Соединенным Штатам расходы на восстановление запасов оружия, отправленного в Украину. Ранее он заявил, что выведет Соединенные Штаты из НАТО, если все 31 член не будут тратить 2% своего ВВП на оборону.

Репортаж Патриции Зенгерле; Редактирование Сандры Мале