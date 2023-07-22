Украина уже стала предметом разногласий на саммите Евросоюз-Латинская Америка, который открывается в понедельник в Брюсселе. Последняя встреча такого рода на высшем уровне состоялась восемь лет назад. Как и тогда, официально на первое место ставится задача наладить политические и экономические взаимоотношения блоков, которых разделяет Атлантика.
В саммите примут участие более шестидесяти глав государств и правительств и из-за океана и руководители учреждений власти Евросоюза. У них разные мнения по поводу войны в Украине.
Густаво Мюллер из Центра исследований глобального управления:
Такая позиция усложняет подготовку совместного заявления, поскольку европейские лидеры призывают к поддержке Украины. А участие президента Владимира Зеленского пока не подтверждается.
В его отсутствие встреча в верхах должна послужить, прежде всего, обновлению торговых соглашений Евросоюза с Чили и Мексикой, а также заключению новых сделок с другими странами. От союза МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, ЕС ждёт обязательств по сохранению природы и борьбе с изменениями климата.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес:
Брюссель также стремится содействовать вложению своих капиталов в Латинскую Америку. Еврокомиссия выделит на это 10 млрд евро, а одна только Испания инвестирует 9,4 млрд евро. Мадрид надеется, что другие столицы увеличат в это свой вклад. У Евросоюза есть чёткая цель: наладить сотрудничество с регионом, имеющим богатейшие залежи полезных ископаемых.