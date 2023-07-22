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00:00 Потери Украины. Зерновая сделка не кормит Украину
2:45 Возмещение НДС зернотрейдерам
5:00 Зернотрейдеров СОДЕРЖИТ украинский бизнес
6:15 Чье зерно в терминалах?
8:00 Россия не могла идти против корпораций
9:12 Когда Правительство ОЧНЕТСЯ?
10:55 Производства в Украине. Три уровня переработки.
16:40 Продать ПРОДУКТ в Европу проще. Эмбарго Польши
18:35 Чудовищные объемы сырья
19:22 Это проблема надолго. Роль государства.
20:50 У государства ДЕНЬГИ ЕСТЬ! Их просто пилят
23:43 "Сухие порты" в ЕС.
25:00 Слепая рука рынка
27:05 Наличка у зернотрейдеров. Чудо-экспорт Украины
29:05 Зернотрейдеры не платят
34:15 Коридор без России
36:50 Встреча Эрдогана и Путина
38:35 Осенью судоходство возобновится
40:45 Путин поднял ставки. Бьют не по ВСЕМ портам.
44:00 Зерна и фермеров станет меньше
47:02 Отставка министра Ткаченко.
50:00 Неизлечимая болезнь системы управления
53:05 Ткаченко просто не повезло
54:50 Судорожный распил!
56:20 Презумпция виновности чиновника
58:35 Закон о КУМОВСТВЕ!