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00:00 Потери Украины. Зерновая сделка не кормит Украину

2:45 Возмещение НДС зернотрейдерам

5:00 Зернотрейдеров СОДЕРЖИТ украинский бизнес

6:15 Чье зерно в терминалах?

8:00 Россия не могла идти против корпораций

9:12 Когда Правительство ОЧНЕТСЯ?

10:55 Производства в Украине. Три уровня переработки.

16:40 Продать ПРОДУКТ в Европу проще. Эмбарго Польши

18:35 Чудовищные объемы сырья

19:22 Это проблема надолго. Роль государства.

20:50 У государства ДЕНЬГИ ЕСТЬ! Их просто пилят

23:43 "Сухие порты" в ЕС.

25:00 Слепая рука рынка

27:05 Наличка у зернотрейдеров. Чудо-экспорт Украины

29:05 Зернотрейдеры не платят

34:15 Коридор без России

36:50 Встреча Эрдогана и Путина

38:35 Осенью судоходство возобновится

40:45 Путин поднял ставки. Бьют не по ВСЕМ портам.

44:00 Зерна и фермеров станет меньше

47:02 Отставка министра Ткаченко.

50:00 Неизлечимая болезнь системы управления

53:05 Ткаченко просто не повезло

54:50 Судорожный распил!

56:20 Презумпция виновности чиновника

58:35 Закон о КУМОВСТВЕ!