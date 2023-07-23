80,3% опрошенных украинцев в ответ на вопрос "Почему, по Вашему мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги?" выбрали вариант "Из-за низких доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни" (можно было выбрать несколько вариантов).

Об этом говорится в результатах социологического опроса, который провел Киевский международный институт социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина. В то же время 73,6% ответов пришлись на вариант "Из-за убеждения, что уплаченные деньги воруют или тратят впустую".

"Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги. На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов. Уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо среди 56,6% ответов.

На другие причины пришлось лишь 11,2% ответов", - говорится в результатах опроса.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 11 мая по 12 июня 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Экономическая правда