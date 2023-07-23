 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 12:00

Російська ракетна атака на Одесу: пошкоджено Спасо-Преображенський собор

Категорія: Новини / Події

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

В результате российской ракетной атаки на Одессу погиб один человек, ранены 19, серьезно поврежден крупнейший православный храм города - Спасо-Преображенский собор.

 В результате российской ракетной атаки на Одессу известно о об одном погибшем и 22 раненых, включая четверых детей, заявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных, домов. В результате попадания ракеты серьезные повреждения получил крупнейший православный храм города - Спасо-Преображенский собор

По данным одесских властей, помимо самого здания пострадали православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая считается покровительницей Одессы. Спасо-Преображенский собор принадлежит Украинской православной церкви (Московского патриархата). В 2010-м году, после восстановления, его освятил патриарх Кирилл. 

В оперкомандовании "Юг" сообщили, что новый удар по Одесской области включал атаку 19 ракетами пятью видов: "Калибры", "Ониксы+", Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М. Силами ПВО девять ракет была сбиты.

Источник



Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 