В результате российской ракетной атаки на Одессу погиб один человек, ранены 19, серьезно поврежден крупнейший православный храм города - Спасо-Преображенский собор.

В результате российской ракетной атаки на Одессу известно о об одном погибшем и 22 раненых, включая четверых детей, заявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер. В результате российской ракетной атаки на Одессу известно о об одном погибшем и 22 раненых, включая четверых детей, заявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных, домов. В результате попадания ракеты серьезные повреждения получил крупнейший православный храм города - Спасо-Преображенский собор.

По данным одесских властей, помимо самого здания пострадали православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая считается покровительницей Одессы. Спасо-Преображенский собор принадлежит Украинской православной церкви (Московского патриархата). В 2010-м году, после восстановления, его освятил патриарх Кирилл.

В оперкомандовании "Юг" сообщили, что новый удар по Одесской области включал атаку 19 ракетами пятью видов: "Калибры", "Ониксы+", Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М. Силами ПВО девять ракет была сбиты.