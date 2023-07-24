Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра при анализе в первом полугодии данных Государственного земельного кадастра обнаружила 493 земельных участка сельскохозяйственного назначения, принадлежащих иностранцам и лицам без гражданства, но не отчужденных в установленный срок.

“По результатам проведенного анализа выявлены объекты земельных участков сельхозназначения, которые находятся в собственности иностранцев и лиц без гражданства, в том числе граждан государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом. Специалисты установили, что указанные участки не были отчуждены их владельцами в течение установленного законом геокадастра.

При этом уточняется, что по результатам проведенных проверок открыто 301 судебное разбирательство о конфискации 493 земельных участков сельхозназначения общей площадью 716,65 га. Уже принято 87 судебных решений о конфискации 138 земельных участков сельхозназначения общей площадью 186,87 га.

Согласно действующему законодательству земли сельхозназначения, принятые по наследству иностранцами, а также лицами без гражданства, в течение года подлежат отчуждению. Если такой земельный участок не был отчужден владельцем в течение определенного срока, то он подлежит конфискации по решению суда, напомнили в Госгеокадастре.





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