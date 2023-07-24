Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Отметим, что в субботу Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Он пытался сбежать от следствия, при этом использовал элементы конспирации - менял номера телефонов, автомобилей и т.п., местонахождение.

Сообщается, что активные поиски продолжались два дня и, впрочем, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий бывшего военкома обнаружили и задержали в Киеве.

"Сторона обвинения будет обращаться обязательно с ходатайством о взятии (Борисова - ред.) под стражу, без альтернативы внесения залога. Поскольку учитывая те риски, которые были озвучены, как он уклонялся от досудебного расследования, дает прокурору и следователю возможность обращаться в суд без альтернативы залога", - сказал заместитель генпрокурора Антон Войтенко в эфире телемарафона.

Войтенко сообщил, что дело будет рассматривать Печерский суд. Таким образом, рассмотрение ходатайства будет после того, как материалы поступят и будут распределены между судьями.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В ГБР отмечают, что собрали огромный собственный массив доказательной базы в ходе досудебного расследования. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения медиа. Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции, которое также выявило признаки незаконного обогащения у Борисова более чем на 188 млн гривен.

Так, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Кроме элитной зарубежной недвижимости, в этом году она приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн гривен.

После этого правоохранители установили, что и теща Борисова в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость - офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро, также не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Бывшего военкома подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным на исполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения - совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст.409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что в мае правоохранители также открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением Борисовым во время мобилизационных мероприятий. Его подозревают в продаже "белых билетов".

Добавим, что Борисов был уволен с должности по решению Ставки.

После этого в Украине инициировали проверки военкоматов, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения "военкома".

В Минобороны сообщили, что НАПК, ГБР, СБУ и Нацполиция будут мониторить образ жизни руководства ТЦК и отслеживать возможные нарушения действующего законодательства.