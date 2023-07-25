В 2023 году количество массовых расстрелов (масшутинг) в Соединенных Штатах превысило 400, что создает основу для года с рекордным уровнем насилия с применением огнестрельного оружия, пишет УНН со ссылкой на CNN.

По данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия (GVA), в этом году в США было зарегистрировано 400 случаев массового расстрела, Америка достигла мрачной цифры к прошлой субботе.

GVA - некоммерческая группа, созданная в 2013 году для отслеживания насилия с применением огнестрельного оружия, - определяет массовое расстрел как стрельбу, в которой застрелено не менее четырех человек, не считая стрелка.

За пять месяцев, оставшихся до конца 2023 года, США уже превзошла количество массовых расстрелов, регистрировавшихся каждый год с 2013 по 2018 год. Если нынешние темпы сохранятся, в 2023 году будет больше массовых расстрелов, чем в 2019-2022 годах.

В 2019 году понадобилось 356 дней - почти весь год - чтобы совершить 400 массовых расстрелов. Однако в этом году и в 2021 году Соединенные Штаты достигли этой отметки всего за семь месяцев.

Количество массовых расстрелов в 2023 году неизменно опережает показатели прошлых лет, в среднем почти два массовых расстрела в день.

Согласно опросу 2023 года, проведенному KFF (ранее известным как Kaiser Family Foundation), почти каждый пятый взрослый американец имел члена семьи, убитого из огнестрельного оружия, включая убийства и самоубийства. Опрос показал, что примерно такой же части взрослых лично угрожали огнестрельным оружием, и примерно каждый шестой взрослый был свидетелем огнестрельного ранения.

США также достигли показателя в 100, 200 и 300 массовых расстрелов в этом году быстрее, чем в любой другой год с 2013 года. К марту было зарегистрировано сто расстрелов; 200 - к маю.

За кулисами представители администрации Байдена разрабатывают способы, с помощью которых федеральное правительство может отреагировать в краткосрочной и долгосрочной перспективе после массового расстрела, признавая физические, психические и экономические последствия.