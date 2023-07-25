00:00 Начало. Новые цели Медведева

1:25 Перелом в начале августа.

3:35 Наступление нитками

5:05 Самолеты для Украины

7:07 ДЭД: долги, экономика, демография

8:00 Резников объявил о победе через год. Игра до упора

10:20 Формула: ПОБЕДИТЬ и УЕХАТЬ

14:55 Военные такие же гражданские! Все все понимают

18:35 Настоящая история и вышиванки

19:48 Люстрация по фотографии

20:45 Все идет по кругу!

24:05 Войны заканчиваются с людьми и ресурсами

25:30 Вагнер пойдет к украинско-польской границе

28:20 Стрельба по шарику Пятачка

29:30 Встреча Лукашенко и Путина

32:20 Анклав страшнее Донбасса

35:00 Письмо Никсона. Украина - новая Босния

37:30 Украина соткана из обломков чужих земель

40:40 Прах разведчика Кузнецова. Садовой.

44:35 Элита - граждане мира. Случай в Одессе.

48:10 Нужно было слушать ДО войны

49:10 Путь к КОНЦУ

51:40 Государство это не сантиметры. Цена человека

52:45 Выборы и семибоярщина

52:40 Мир перевернулся. Новые социалисты.

56:05 Уровень боли и мудрость

57:30 Кто поломал Арестовича?

1:00:40 Зеленский идет дальше

1:04:55 Я могу перевернуть доску!

1:06:45 Методологи. Новый знак Твиттера

1:08:09 Мир не меняется. Прецессия земной оси

1:10:30 Между реальным и мнимым. Киссинджер и глубинное государство

12:55 Киса, когда же мы будем делить деньги?