00:00 Начало. Новые цели Медведева
1:25 Перелом в начале августа.
3:35 Наступление нитками
5:05 Самолеты для Украины
7:07 ДЭД: долги, экономика, демография
8:00 Резников объявил о победе через год. Игра до упора
10:20 Формула: ПОБЕДИТЬ и УЕХАТЬ
14:55 Военные такие же гражданские! Все все понимают
18:35 Настоящая история и вышиванки
19:48 Люстрация по фотографии
20:45 Все идет по кругу!
24:05 Войны заканчиваются с людьми и ресурсами
25:30 Вагнер пойдет к украинско-польской границе
28:20 Стрельба по шарику Пятачка
29:30 Встреча Лукашенко и Путина
32:20 Анклав страшнее Донбасса
35:00 Письмо Никсона. Украина - новая Босния
37:30 Украина соткана из обломков чужих земель
40:40 Прах разведчика Кузнецова. Садовой.
44:35 Элита - граждане мира. Случай в Одессе.
48:10 Нужно было слушать ДО войны
49:10 Путь к КОНЦУ
51:40 Государство это не сантиметры. Цена человека
52:45 Выборы и семибоярщина
52:40 Мир перевернулся. Новые социалисты.
56:05 Уровень боли и мудрость
57:30 Кто поломал Арестовича?
1:00:40 Зеленский идет дальше
1:04:55 Я могу перевернуть доску!
1:06:45 Методологи. Новый знак Твиттера
1:08:09 Мир не меняется. Прецессия земной оси
1:10:30 Между реальным и мнимым. Киссинджер и глубинное государство
12:55 Киса, когда же мы будем делить деньги?