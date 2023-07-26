Национальный банк может поднять официальный фиксированный курс на 10% до 40,2 гривен за доллар в конце 2023 года. Решение будет зависеть от объема внешней помощи на следующий год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный макропрогноз компании ICU.
Потребность в интервенциях НБУ была крайне высокой в течение зимы, и центральный банк продавал в среднем 700 долларов млн еженедельно. "Это огромный объем, обусловленный стремительным ростом импорта товаров в период блекаутов. Однако сейчас хорошие новости заключаются в том, что интервенции сократились в среднем до менее 300 млн долларов за первые три недели марта и вряд ли вернутся к уровню зимы в обозримой перспективе", - отметили аналитики.
По прогнозам ICU, объемы льготного финансирования Украины несколько превысят дефицит на валютном рынке в течение 2023 года. "Поэтому НБУ имеет полную свободу решать, продолжать ли и далее полностью компенсировать этот дефицит с помощью интервенций по продаже валюты", - говорится в обзоре.
Сохранение текущего фиксированного курса будет значительно способствовать снижению инфляции. Однако оборотная сторона вопроса такова, что текущий фиксированный курс обуславливает огромный устойчивый дефицит на валютном рынке, отмечают финансовые аналитики.
Фиксированный курс
С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).
С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 12,9 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.
В то же время, курс доллара на наличном рынке снижается и приблизился к курсу на межбанке. На 26 июля обменные пункты продают доллар в среднем по 37,50 гривен и покупают по 37,00 гривен.