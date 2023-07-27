В сильной жаре, охватившей планету в этом месяце, ученые увидели воздействие изменения климата.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что периоды опасной жары на юго-западе Северной Америки и на юге Европы не могли возникнуть без продолжающегося накопления в атмосфере парниковых газов,передает "Голос Америки".

Нетипично мощные тепловые волны становятся все более частым явлением, отмечается в исследовании.

То же исследование показало, что из-за увеличения объема газов, улавливающих тепло, вероятность возникновения аномальной жары, наподобие той, что появилась в Китае, увеличивается в 50 раз.

По оценкам ученых, такая жара может возникать примерно каждые пять лет.

Зона застойного воздуха, подогреваемая углекислым и другими газами, повысила температуру европейской жары на 2,5 градуса, жары в США и Мексике – на 2 градуса, в Китае – на 1 градус, подсчитали исследователи.

По оценкам некоторых климатологов, анализирующих годовые кольца деревьев и другие признаки, этот год, вероятно, является самым жарким на планете за последние 120 тысяч лет, то есть за всю историю человеческой цивилизации.

«Если бы не изменение климата, такое едва ли могло произойти», – заявила ведущий автор исследования Мариам Закария, климатолог из Имперского колледжа Лондона.

В исследовании говорится, что аномальная жара, от которой сейчас страдают Техас, Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада, а также мексиканские штаты Нижняя Калифорния, Сонора, Чиуауа и Коауила, при нынешнем климате, вероятно будет возникать примерно раз в 15 лет.

В Финиксе (Аризона) уже 25 дней подряд держится рекордная температура выше 43,3 градуса, а ночная температура больше недели не опускается ниже 32,2 градуса.

Жара в Испании, Италии, Греции и некоторых балканских странах, вероятно, будет повторяться каждые десять лет при нынешнем климате, говорится в исследовании.

Авторы исследования не утверждают, что антропогенное влияние на климат является единственной причиной жары в Европе и Северной Америке, однако полагают, что только естественные причины и случайность не могли привести к такому явлению.

Климатолог из Техаса Джон Нильсен-Гаммон назвал исследование обоснованным, но отметил, что авторы рассматривали широкую территорию на юго-западе США, и поэтому его результаты могут быть неприменимы к каждой отдельной местности в этом районе.

«Очевидно, что в США весь южный регион будет испытывать сильнейшую жару, которая будет ухудшаться, и нынешнее лето должно стать серьезным тревожным сигналом», – заявил декан Школы экологии и устойчивости Университета Мичигана Джонатан Оверпек.