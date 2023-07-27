Решение бизнесмена Илона Маска переименовать Twitter может быть сложным с юридической точки зрения, поскольку многие компании, среди которых Meta и Microsoft, уже имеют права интеллектуальной собственности на букву X. Как передает Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

X настолько широко используется в торговых марках, что одноименная соцсеть, ранее известная как Twitter, может столкнуться с проблемами, защищая бренд.

"Существует 100% вероятности того, что кто-то подаст в суд по этому поводу на Twitter", — отметил адвокат Джош Гербен, утверждающий, что насчитал в США почти 900 активных регистраций торговых марок с буквой X.

Как пишет Reuters, владельцы торговых марок, защищающие названия, логотипы и слоганы, могут подать заявление о нарушении, если другое брендирование приведет к путанице потребителей. Средства правовой защиты варьируются от денежной компенсации до блокировки использования названия.

Корпорация Майкрософт владеет торговой маркой X, связанной с коммуникациями касательно систем видеоигр Xbox. В то время как Meta, чья платформа Threads считается новым конкурентом Twitter, является владелицей марки касательно сине-белой буквы X для программного обеспечения и социальных сетей.

Однако Гербен считает, что Meta и Microsoft, вероятно, не будут подавать в суд, если не будут чувствовать угрозу из-за того, что X от Twitter посягает на капитал их брендов.

Переименование Twitter: что известно

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В апреле этого года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новосозданной фирмой под названием X Corp.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляет на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.