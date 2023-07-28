Президент Украины посетил Одессу, которая ежедневно обстреливается российской армией, и побывал в поврежденном в результате авиаудара Спасо-Преображенском соборе. ВСУ сообщают об освобождении Старомайорского, Минобороны РФ - о "безуспешных попытках наступления" украинской армии.

Президент Украины посетил Одессу, которая уже больше недели ежедневно подвергается ракетным ударам.

Российская армия обстреливает город и другие населенные пункты области с 18 июля, после того, как Москва объявила о выходе из зерновой сделки.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина ищет системы ПВО для защиты Одессы и всего юга страны.

"Я заслушал доклад о ликвидации последствий российских ударов по Одессе и области. Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее российского террора", - сказал украинский лидер в ходе посещения пострадавшего от авиаудара храма.

Хмельницкая область со среды как минимум дважды подверглась массированным российским авиаударам. Представители ВСУ считают, что целью был военный аэродром, однако несколько ракет и беспилотников повредили объекты гражданской инфраструктуры.

Ожесточенные бои на востоке Украины продолжаются. В четверг ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области. В украинском Генштабе отметили, что ВСУ ведут наступательные действия к северу и югу от Бахмута.

Российское Министерство обороны в сводке за 27 июля сообщило об отражении девяти атак в Донецкой области и нанесении "сосредоточенных ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США".



