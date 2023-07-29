Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, требует от финучреждений заблокировать возможность приобретения каннабиса с помощью дебетовых карт компании.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, которое на прошлой неделе компания направила банкам и процессинговым компаниям, предоставляющим, по ее данным, платежные услуги продавцам каннабиса.
Конкурент Mastercard, компания Visa Inc., пока не сообщала об аналогичных мерах.
Напоминаем:
13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Президент Владимир Зеленский отметил необходимость легализации медицинского каннабиса в Украине.
Накануне голосования за легализацию медицинского каннабиса известные украинцы призвали Верховную Раду поддержать соответствующий законопроект.
Ранее более 40 врачей-онкологов Украины выступили за принятие законопроекта и подписали соответствующее обращение.
Совет национальной безопасности и обороны и Министерство по делам ветеранов также призвали Верховную Раду принять закон о медицинском каннабисе.