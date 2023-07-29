Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, требует от финучреждений заблокировать возможность приобретения каннабиса с помощью дебетовых карт компании.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, которое на прошлой неделе компания направила банкам и процессинговым компаниям, предоставляющим, по ее данным, платежные услуги продавцам каннабиса.

"В соответствии с нашей политикой, мы поручили финансовым учреждениям, которые предлагают платежные услуги торговцам каннабисом и подключают их к Mastercard, прекратить деятельность", - сказал представитель Mastercard.

Конкурент Mastercard, компания Visa Inc., пока не сообщала об аналогичных мерах.

Напоминаем:

13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость легализации медицинского каннабиса в Украине.

Накануне голосования за легализацию медицинского каннабиса известные украинцы призвали Верховную Раду поддержать соответствующий законопроект.

Ранее более 40 врачей-онкологов Украины выступили за принятие законопроекта и подписали соответствующее обращение.

Совет национальной безопасности и обороны и Министерство по делам ветеранов также призвали Верховную Раду принять закон о медицинском каннабисе.

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