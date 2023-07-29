Верховная Рада приняла законопроект №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины", который отменяет действующее с 1981 года "советское регулирование вопросов административно-территориального устройства".

Об этом сообщает "Децентрализация".

Отмечается, что новый закон "устанавливает четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел, закрепляет на уровне закона процедуру наименования и переименования населенных пунктов, а также упрощает процедуру установления границ населенных пунктов". Как указано в соответствующей инфографике, теперь городом будет считаться населенный пункт с компактной многоэтажной застройкой и населением не менее 10 тыс. человек, поселком – населенный пункт с усадебной застройкой и населением более 5 тыс. человек, селом – населенный пункт с усадебной застройкой и населением менее 5 тыс. человек.

Как нетрудно заметить, в новом законе нет определения "поселок городского типа". То есть, ПГТ в Украине больше не будет. Кроме того, появляется совершенно новое для АТУ понятие "поселение". Это "компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, которое не имеет устойчивого состава населения".

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