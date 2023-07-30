Президент Владимир Зеленский подписал принятый в конце июня законопроект об отмене единого налога 2% и частичном снятии моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщили глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и его первый заместитель Ярослав Железняк.

"Законопроект 8401 стал законом. Пользуйтесь", – написал Гетманцев в Telegram.

Принятый закон содержит такие основные положения:

→ отмена специального режима единого налога со ставкой 2% от суммы дохода с 1 августа;

→ отмена права на освобождение ФОП первой и второй групп от уплаты единого налога (кроме прифронтовых территорий);

→ частичное возобновление документальных проверок – для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг;

→ возобновление штрафов за нарушение налогового законодательства и порядка использования кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) с 1 октября. В то же время устанавливается уменьшенный размер штрафных санкций (25% и 50% стоимости товара вместо 100% и 150% соответственно) за неприменение РРО (до окончания военного положения, но не дольше 1 августа 2025 года).

Полный текст законопроекта доступен на сайте парламента.

Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года.

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