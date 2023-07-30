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Более 100 наёмников прибывшей в Беларусь из России ЧВК "Вагнер" выдвинулись к границе с Польшей, заявил премьер-министр Моравецкий. По его словам, вагнеровцы приблизились к Сувалкскому коридору - стратегически важному участку польско-литовской границы.

Более 100 наёмников прибывшей в Беларусь из России ЧВК "Вагнер" выдвинулись к границе с Польшей. Об этом заявил в субботу премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на оружейном заводе "Бумар-Лабенды" в Гливице (здесь начал работу Центр обслуживания и ремонта полученных Украиной танков Leopard 2).

По словам Моравецкого, вагнеровцы приблизились к Сувалкскому коридору - стратегически важному участку польско-литовской границы протяжённостью 100 километров.

Безусловно, это шаг к гибридной атаке на польскую территорию. Вероятно, наёмники будут замаскированы под белорусских пограничников и помогут нелегальным иммигрантам проникнуть в Польшу с целью ее дестабилизации., - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Специалисты НАТО неоднократно рассматривали сценарий захвата Сувалкского коридора Россией, что позволило бы соединить Беларусь и Калининградскую область и отрезать Эстонию, Литву и Латвию от ЕС и основных сил Альянса.

В свою очередь, белорусская мониторинговая группа "Гаюн" сообщила, что тринадцатая колонна группы Вагнера прибыла в Беларусь и движется к базе в посёлке Цель Могилевской области. Здесь, в центральной части страны, дислоцируются вагнеровцы и военная техника после того, как они покинули Россию после неудавшейся попытки переворота Евгений Пригожина 24 июня.