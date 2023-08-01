В августе жизнь украинцев изменится в разных сферах жизни. Некоторые категории военнослужащих получат дополнительные выплаты, а для военнообязанных изменят правила мобилизации. Для ФЛП в августе повысят налоги, а некоторые внутренние переселенцы останутся без социальных выплат.

Тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммуналку в августе повышать не будут.

Тарифы на свет в Украине подняли ещё в июне, когда ввели единый тариф на электричество на уровне 2,64 гривень за кв-час. Украинцы пока привыкают к новым платежкам за электричество, которые в среднем выросли на 250 гривень.

Тарифы на воду хотели поднять в среднем на 32% ещё в июле, но Владимир Зеленский раскритиковал это решение. После этого НКРЭКУ заявила, что тарифы на воду в Украине не будут повышать.

Тарифы на газ в августе останутся неизменными - 7,96 гривень за куб. м (с НДС). Нафтогаз Украины сообщает, что такая цена останется как минимум до 30 апреля 2024 года.

Индексация пенсий

В августе плановых повышений пенсии не будут, однако на День независимости Украины 24 Украины могут выплатить традиционные дополнительные выплаты людям с особыми заслугами перед государством. К ним относятся:

инвалиды войны I, II и III группы;

участники боевых действий действий Революции достоинства и российско-украинской войны, а также пострадавшие;

члены семей людей, которые погибли из-за военных действий.

Размер надбавок определяется индивидуально для каждого человека.

Выплаты военным с 1 августа

В августе военнослужащие срочной военной службы будут получать дополнительное вознаграждение в 6000 гривень ежемесячно помимо основной зарплаты. Ранее срочники не получали дополнительных вознаграждений.

Также по 100 тысяч гривень ежемесячно будут начислять бойцам, которые:

получили ранения во время службы и находятся на стационарном лечении;

находятся в отпуске в лечебных целях;

являются пленными, пропавшими без вести, заложниками или интернированными в другие страны;

погибли во время защиты Родины.

В последних двух случаях выплаты получат ближайшие родственники военных.

Также по 2350 гривень ежемесячно будут выплачивать курсантам высших военных учебных заведений или заведений с военной кафедрой или факультетом.

Военнослужащим, которые занимают инструкторские или руководящие должности в частях, будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 15-30 тысяч гривень в зависимости от квалификации.

Новые правила мобилизации

Мобилизация в Украине продолжается до окончания военного положения. Однако с августа не будут подлежать мобилизации мужчины, которые:

болеют тяжелыми заболеваниями, такими как СПИД, гепатит, туберкулез и т.п.;

недавно перенесли операцию;

перенесли операцию с установкой металлоконструкций;

имеют значительные деформации костей или тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата;

осуждены во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления.

При этом мужчине стоит иметь документы, которые подтверждают право на отсрочку от мобилизации.

Новые правила выдачи повесток

С 1 августа в Украине будут действовать три вида повесток:

Повестка для уточнения данных.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, которая обязывает призывника пройти медобследование. К такой повестке прилагается карта медосмотра военнообязанного.

Мобилизационное распоряжение. Эту повестку выдают военнообязанному после прохождения ВВК, если он признан годным к службе. При неявке по такой повестке наступает уголовная ответственность.

Также с 1 августа солдаты срочной службы по своему желанию могут перевестись в категорию мобилизованных.

Изменения для ФЛП

На 1 августа запланирована отмена льгот для ФЛП и возврат проверок для игорного бизнеса, финунслуг и подакцизных товаров. В Украине вернут довоенные налоги для ФЛП. Этот законопроект принят в рамках требований Международного валютного фонда. Если Украина их выполнит, то сможет рассчитывать на финансирование от МВФ.

С 1 августа в Украине отменяется единый налог для ФЛП 3 группы в размере 2% от суммы дохода. А для ФЛП 1 и 2 группы вернут обязательную уплату ЕСВ, которую с началом полномасштабной войны отменили.

Предприниматели 3 группы с отменой единого налога смогут самостоятельно выбрать, по какой ставке платить налоги, и подать соответствующие документы до августа. Если они этого не сделают, то будут автоматически переведены на довоенную ставку. А если предприниматель зарегистрировал ФЛП во время войны и выбрал ставку 2%, то его автоматически переведут на ставку 5%.

Для ФЛП, которые работают в прифронтовых территориях и зоне боевых действий, будут послабления. Они смогут платить ЕСВ и единый налог добровольно.

Выплаты ВПЛ

В августе автоматически продлят выплаты переселенцам до 31 января 2024 года. Никакие документы подавать не нужно. Напомним, что детям и переселенцам с инвалидностью выплачивают по 3000 гривни в месяц, а остальным лицам - по 2000 гривень.

С 1 августа отменят выплаты для некоторых категорий беженцев. Деньги не получат переселенцы, которые:

находятся за границей более 30 дней подряд и не имеют документально подтвержденных обоснованных причин, таких как оздоровление ребенка или уход за больным ребенком, нахождение на лечении, реабилитации, на стажировке или в командировке;

вернулись на прежнее место жительства, из которого ранее бежали;

осуждены за коллаборационизм;

отбывают наказание в месте лишения свободы.

Также изменятся даты выплат. Деньги будут начислять 15 или 28 числа ежемесячно. Для тех, кто впервые оформит выплаты в августе, деньги будут начислять на один счет за всех членов семьи.

А 1 сентября 2023 года выплаты отменят для переселенцев, которые приобрели автомобиль, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, купили жилье или земельный участок на сумму более 100 тыс. гривень (кроме жилья, полученного за государственный счет), имеют банковский счет или купили валюту на сумму более 100 тыс. гривень, а также имеют жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи вне зоны боевых действий.

Новые правила пополнения карт в терминале

С 1 августа Национальный банк ужесточает контроль за внесением наличных на карту. Теперь при пополнении карты через терминал после внесения денег плательщику нужно будет ввести свой номер телефона, а затем подтвердить операцию одноразовым СМС. Только после этого деньги будут начислены на счет. Поэтому для пополнения карты берите с собой телефон.

Сделано это в целях борьбы с незадекларированными доходами граждан. Также номер телефона человека, который совершал операцию, будет указан на квитанции.

Для других операций через терминал, таких как оплата коммуналки и покупка билетов, подтверждение через СМС не требуется.

Помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Люди, которые пострадали от потопа после подрыва Каховской дамбы, могут подать заявление на начисление одноразовой помощи в размере 5 тысяч гривень. Финансовую помощь могут получить даже люди, которые не являются ВПЛ.

Подать заявление можно в любом органе социальной защиты. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и свидетельства о рождении детей.

Конец вступительной кампании 2023

До 5 августа университеты должны обнародовать рейтинговые списки и рекомендации на поступление студентов бакалавриата. До вечера 8 августа студенты, которые получили рекомендации, должны выполнить указанные требования.

Зачисление студентов на бюджет закончится до 10 августа, а на контракт - до 30 августа. До 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места студентов, которые ранее учились на платной основе.

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