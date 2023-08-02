Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг правительства США на одну ступень – с наивысшего уровня ААА до АА+.

В качестве причин агентство указало на рост долговой нагрузки на всех уровнях власти – от федерального до местного – и «неуклонное ухудшение стандартов государственного управления» за последние два десятилетия.

Пониженный рейтинг, тем не менее, относится к инвестиционному уровню.

Решение Fitch показывает, чем может обернуться для американских налогоплательщиков растущая политическая поляризация и постоянные противостояния в Вашингтоне по поводу расходов и налогов. Снижение кредитного рейтинга может со временем привести к повышению стоимости заимствований для правительства США.

Это лишь второй случай за всю историю страны, когда ее рейтинг был понижен.

В 2011 году рейтинговое агентство Standard & Poor's лишило США наивысшего рейтинга ААА после длительного противостояния вокруг повышения потолка госдолга. По оценкам Счетной палаты США, опубликованным в ее докладе за 2012 год, бюджетное противостояние 2011 года повысило стоимость заимствований для Министерства финансов на 1,3 миллиарда долларов в том году.

24 мая агентство Fitch предупредило, что может лишить правительство рейтинга ААА, в то время как Конгресс вновь пытался повысить потолок госдолга. Неделей позже было достигнуто соглашение, предусматривавшее временный отмен лимита заимствований и сокращение дефицита федерального бюджета на 1,5 триллиона долларов в течение ближайших десяти лет.

Fitch назвало главной причиной своего решения углубление политического раскола в вопросах о расходах и налогах. Агентство заявило, что уровень государственного управления снизился по сравнению с другими странами с высоким рейтингом. Оно также отметило «неоднократные противостояния по поводу лимита заимствований и принятие решений в последнюю минуту».

Представители администрации Байдена подвергли решение рейтингового агентства резкой критике.

Министр финансов Джанет Йеллен назвала его «произвольным» и «основанным на устаревших данных».

Йеллен отметила, что экономика США быстро восстановилась после спада, вызванного пандемией, уровень безработицы является минимальным за почти полвека, а темпы роста во втором квартале составили 2,4% в годовом исчислении.

«Решение Fitch не меняет того, что и так известно американцам, инвесторам и людям во всем мире, – сказала Йеллен. – Казначейские ценные бумаги являются самым надежным и ликвидным активом в мире, а американская экономика фундаментально сильна».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер согласилась с этим, заявив, что «понижение рейтинга США в тот момент, когда президент Байден обеспечил самое сильное восстановление среди всех крупных экономик мира, противоречит реальности».

Fitch проинформировало представителей администрации Байдена, что штурм Конгресса 6 января 2021 года был одним из факторов, повлиявших на решение о снижении рейтинга, поскольку указывало на нестабильность правительства. Об этом сообщил источник, знакомый с содержанием дискуссий между администрацией и рейтинговым агентством.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение Fitch, стало то, что агентство ожидает «мягкой рецессии» в экономике США в последнем квартале этого года и начале следующего.

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