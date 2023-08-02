От 20 до 50 тысяч украинцев с начала вторжения России в феврале 2022 года потеряли одну или несколько конечностей. Такие цифры основаны на данных, полученных от медучреждений и правительства. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую благотворительную организацию Houp Foundation и немецкого производителя протезов Ottobock, передает УНИАН.
В Houp Foundation отметили, что тяжелые ранения получили 200 тысяч украинцев, и в 10% случаев потребовалась ампутация конечностей. В начале войны основными причинами ампутаций были ранения, полученные при артиллерийских и ракетных обстрелах. Сейчас же многие получают травмы, подрываясь на минах, установленных вдоль линии фронта.
Отмечается, что до российского вторжения в прошлом году в Украине ежегодно проводилось несколько тысяч ампутаций, но, по словам украинских врачей специализированных клиник, ее система здравоохранения сейчас перегружена, и многие пациенты ждут новую конечность более года.