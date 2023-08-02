Украинцы продолжают покупать книги, даже несмотря на подорожание, рассказала директор Украинского института книги (УИК) Александра Коваль, передает УНН.

По данным Украинского института книги, в 2023 году книги подорожали на 40-50%. На цену повлиял мировой рост цен на бумагу, напряженная ситуация с персоналом типографий и осложненная логистика из-за начала полномасштабной войны.

Однако украинцы продолжают читать и покупать книги как бумажные, так и электронные.

«Мы можем сказать, что налицо тенденция постепенного роста популярности электронных изданий, несмотря на то, что бумажная книга продолжает сохранять прочные позиции среди украинских читателей. Учитывая трудности издателей с бумагой, некоторые вызовы относительно печати книг в военных условиях, потребность охватить и рынок электронных изданий украинскими книгами, УИК со своей стороны способствует развитию цифрового книжного контента, который может быть создан украинскими издателями», - рассказала руководительница Украинского института книги.

В этом году УИК уже провел два профессиональных мероприятия для издателей, где приглашенные специалисты делились особенностями создания электронных изданий, чтобы привлечь к этому процессу большее количество издателей.

Что касается спроса на книги, то по личным наблюдениям УИК, книгами украинских авторов интересуются, особенно это заметно по нонфикшну. «Одновременно с возникновением и ростом спроса на книги об украинской истории, идентичности, многовековой борьбе с россией за независимость, вырос спрос на книги украинских авторов на эти темы и, конечно, хроники последних событий, репортажи, стихи - их пишут именно авторы, часто неизвестные ранее, и их уже хорошо знают читатели», - рассказала Александра Коваль.

Кроме того, одновременно несколько издателей переиздали авторов XIX и ХХ веков не как “Школьную библиотеку”, а как качественные издания с предисловиями, примечаниями и т.д.

В конце 2022 года УИК делал опрос украинских более 60 публичных библиотек о том, какие книги являются наиболее популярными среди их читателей. Итак, украинцы с удовольствием читают любовные романы украинских и иностранных авторов (Джоджо Мойес, Наталья Гурницкая), детективы и приключенческую прозу (Жоэль Диккер, Андрей Кокотюха), исторические романы украинских писателей (Василий Шкляр, Владимир Лис), фантастику (Анжей Сапковский, Фрэнк Герберт), ужасы (Говард Ф. Лавкрафт, Стивен Кинг), комиксы и манга, литературу для детей и подростков.

Популярны также мемуары и биографии об известных личностях (например, книга Вахтанга Капиани «Дело Василия Стуса» или Бориса Джонсона «Фактор Черчилля»), тревелоги (самые читаемые – книги Макса Кидрука), издания об истории Украины («Ворота Европы» Сергея Плохия или «Рисованная история Независимости Украины» братьев Капрановых), книги о кулинарии (Евгения Клопотенко и других), науке (книги Стивена Хокинга), психология и научно-популярная литература для детей.

«Конечно, из-за войны в 2022 году не было пополнения библиотечных фондов свежими книгами (в целом программа пополнения библиотечных фондов действовала в УИК ежегодно с 2018 года), а потому в результаты опроса попали те издания, которые были изданы и закуплены позднее всего в 2021-м», - отметила Александра Коваль.

Украинских читателей все больше интересует украинская литература, украинская история, тревелоги, издания о бытовой культуре и популярная психология от украинских авторов. Другие жанровые группы произведений популярны в разных пропорциях, подытожила руководительница УИК.

Отметим, что по данным социологических исследований Украинского института будущего от 26 апреля этого года, 39% опрошенных украинцев отмечали, что в первые весенние месяцы вторжения рф совсем не читали книг. 49% респондентов отмечали, что чтение для них - это способ сохранить себя, особенно во время войны, еще 42%, что чтение учит принимать лучшие решения, даже в тяжелых обстоятельствах, поэтому необходимо развивать этот навык. 24% участников опроса отмечали, что чтение украинской литературы – форма сопротивления, 21% – чтение и покупка книг является формой экономической поддержки украинской культуры.