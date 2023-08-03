Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией обезвредило преступную организацию, занимавшуюся продажей за границу суррогатных младенцев из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Delo.ua.

Отмечается, что дельцы получали до 70 тыс. евро с каждого ребенка, которого они предлагали своим зарубежным клиентам.

"Для реализации "схемы" ее участники подыскивали на территории Харьковской области женщин, которые за деньги соглашались стать суррогатными матерями для иностранных граждан. После рождения таких детей фигуранты вывозили их за границу на основании документов, в которых роженицы давали согласие на вывоз младенцев за пределы Украины" якобы к близким родственникам", - отмечают правоохранители.

Установлено, что денежное "вознаграждение" суррогатным матерям составляло почти 12 тыс. евро и, как правило, было значительно ниже ранее "обусловленной" суммы.

Однако, в случае несогласия матери отдавать своего ребенка, злоумышленники прибегали к угрозам физической расправы или уголовной ответственности.

В результате комплексных мер правоохранители задержали главных фигурантов.

"По данным следствия, в состав преступной организации входило до 12 человек. Среди них – руководители медучреждений, оказывающих услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове, и бывшие правоохранители", - сообщают в СБУ. Заказчиками "живого товара" были иностранцы, не являющиеся семейными парами согласно украинскому законодательству, и проживающие в странах, где запрещено суррогатное материнство.

Во время более 40 обысков по адресам проживания и работы фигурантов изъята медицинская документация, копии паспортов, черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы с поличным.

По материалам СБУ, одному из задержанных – бывшему правоохранителю – уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст.28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение по человеку);

ч.1 ст. 255 (создание преступной организации).

Правоохранителями задокументирована деятельность членов преступной организации, причастных к торговле людьми. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.