Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией обезвредило преступную организацию, занимавшуюся продажей за границу суррогатных младенцев из Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Delo.ua.
Отмечается, что дельцы получали до 70 тыс. евро с каждого ребенка, которого они предлагали своим зарубежным клиентам.
Установлено, что денежное "вознаграждение" суррогатным матерям составляло почти 12 тыс. евро и, как правило, было значительно ниже ранее "обусловленной" суммы.
Однако, в случае несогласия матери отдавать своего ребенка, злоумышленники прибегали к угрозам физической расправы или уголовной ответственности.
В результате комплексных мер правоохранители задержали главных фигурантов.
Во время более 40 обысков по адресам проживания и работы фигурантов изъята медицинская документация, копии паспортов, черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы с поличным.
- ч. 4 ст.28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение по человеку);
- ч.1 ст. 255 (создание преступной организации).
Правоохранителями задокументирована деятельность членов преступной организации, причастных к торговле людьми. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.