В Германии теперь 95% рост цен в магазинах объясняют не инфляцией, а... борьбой за экологию. Такой рост в статистике инфляции можно не учитывать. Так вот - инфляция 6%, а потребительские цены растут в 1,5-2 раза... Магия однако...

Это необычный эксперимент: начиная с этой недели покупателям Penny придется смириться с огромным повышением цен. Но причина этого не в инфляции. С этого понедельника дискаунтер Penny уже неделю взимает «истинные цены» на девять своих товаров — т.е. сумму, которая фактически должна рассчитываться с учетом всего вреда окружающей среде и здоровью, причиняемого производством.

Продукты от сыра до венских колбас подорожали до 94 процентов, как объявила розничная сеть в воскресенье. В частности, рост цен выглядит следующим образом:

Сосиски по-венски теперь стоят 6,01 евро вместо 3,19 евро.

Цена на моцареллу увеличивается с 89 центов до 1,55 евро.

За фруктовый йогурт придется заплатить 1,56 евро вместо 1,19 евро.

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Инфляция: многие люди страдают от роста цен на продукты питания

Пенни работает вместе с Нюрнбергским техническим университетом и Университетом Грайфсвальда в рамках недели кампании «Настоящие затраты». Ученые рассчитали влияние на почву, климат, воду и здоровье фруктового йогурта, сыра, колбас и веганского шницеля.

Их результат: экологические издержки органических продуктов составляют в среднем 1,15 евро за единицу, продукты, произведенные традиционным способом, — 1,57 евро, а веганский шницель — 14 центов.

Все 2150 филиалов в Германии принимают участие в неделе акции «Настоящие затраты». Это смелый шаг, особенно во времена инфляции, когда многие домохозяйства уже страдают от резкого роста цен на продукты питания.

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Дополнительный доход планируется инвестировать в проекты по защите климата

Ритейлер прекрасно об этом знает, но все же хочет подать пример. «Мы видим, что многие из наших клиентов страдают от устойчиво высоких цен на продукты питания. Тем не менее, мы вынуждены сталкиваться с неприятным сообщением о том, что цены на наши продукты питания, возникающие в цепочке поставок, не отражают экологических издержек», — говорится в сообщении. Менеджер Пенни Штефан Гёргенс. С помощью недельной кампании компания хочет повысить осведомленность клиентов о проблемах.

Сеть, принадлежащая Rewe Group, не хочет удерживать дополнительный доход, а вместо этого жертвует его на проект по защите климата и сохранению семейных ферм в альпийском регионе.

Эксперт: Расходы — это бремя для широкой общественности и будущих поколений

«Мы лжем себе, если делаем вид, что сегодняшнее производство продуктов питания не имеет скрытых экологических издержек», — говорит Амели Михальке, изучающая экологические и социальные последствия сельскохозяйственного производства в Университете Грайфсвальда. Хотя эти расходы не отражались в розничной цене, их несли широкая публика и будущие поколения.

Учет этих скрытых затрат часто значительно увеличивает цену продукта. Например, 300-граммовая пачка сыра Maasdam подорожала на 94 процента с 2,49 до 4,84 евро. По подсчетам ученых, существуют скрытые расходы в размере 2,35 евро в дополнение к «нормальной» цене: 85 центов только за вредные для климата выбросы от сельского хозяйства, такие как метан или CO2. Кроме того, 76 центов за загрязнение почвы, вызванное интенсивным ведением сельского хозяйства для производства кормов. Еще 63 цента за влияние использования пестицидов и других факторов на здоровье фермеров. И снова чуть больше 10 центов за загрязнение подземных вод удобрениями, например.

Надбавка к цене на продукты исключительно растительного происхождения самая низкая из-за меньшего воздействия на окружающую среду.

Однако при включении скрытых экологических издержек надбавка к цене не везде одинакова. Увеличение всего на 5 процентов для веганского шницеля значительно ниже, чем для венских сосисок или йогурта. В целом, необходимая надбавка является самой низкой для продуктов, основанных исключительно на растительных продуктах, из-за меньшего воздействия на окружающую среду, сообщает экономист-эколог Тобиас Гауглер из Технического университета Нюрнберга, который сопровождает проект. Она значительно выше для молочных продуктов и наиболее высока для мяса.

Исследование, проведенное Оксфордским университетом в прошлом году, также пришло к выводу, что цены, в частности, на мясо должны быть значительно выше, если принять во внимание выбросы парниковых газов и другой ущерб окружающей среде.

Эксперт по маркетингу: Смелый шаг во времена инфляции

Вопрос лишь в том, поймут ли потребители эксперимент с учетом общего повышения цен.

«Это смелый шаг, особенно во времена инфляции», — говорит эксперт по маркетингу Мартин Фасснахт из бизнес-школы WHU в Дюссельдорфе.





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