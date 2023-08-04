



00:00 начало

00:48 Переворот Африки. Черное пятно

3:04 На ресурсах Африки планируют строить 6-й технологический уклад

6:10 Фундаментальная перемена.

7:55 Движение против белых. Белый Путин.

9:15 Люди и нелюди для Западного мира

10:20 Марксизм и Африка. Бельгийское Конго

13:03 Как Запад смотрит на Украину?

16:50 Полигон современной войны

19:10 Поджоги военкоматов в России

21:45 Люди - секретное оружие.

23:15 Алгоритмы подбора людей

24:50 Внутреннее и внешнее применение.

26:50 Магическое мышление и эмоциональная ловушка

28:45 Куда ведут технологии?

30:55 Мировозрение ценностей и государства

32:30 Технология украинского и русского мира

35:15 Выбор, что и как потреблять

36:00 Удар калибрами по Родине-матери. Смена Герба

37:25 Что будет положено в основу Украины? Срок - полгода

39:45 Народ, заслуживший войну

41:50 Повтор развилки 17 века. Деспотизм шляхты

44:35 Состояние проходного двора и казачество

46:35 Ненависть к угнетателю шляхты

48:15 Архетипы шляхты и холопов в украинском обществе

49:20 Мечта холопа стать паном

50:30 Народу нужно ЧИТАТЬ книги! История началась не с нас

53:45 Православный буддизм