00:00 начало
00:48 Переворот Африки. Черное пятно
3:04 На ресурсах Африки планируют строить 6-й технологический уклад
6:10 Фундаментальная перемена.
7:55 Движение против белых. Белый Путин.
9:15 Люди и нелюди для Западного мира
10:20 Марксизм и Африка. Бельгийское Конго
13:03 Как Запад смотрит на Украину?
16:50 Полигон современной войны
19:10 Поджоги военкоматов в России
21:45 Люди - секретное оружие.
23:15 Алгоритмы подбора людей
24:50 Внутреннее и внешнее применение.
26:50 Магическое мышление и эмоциональная ловушка
28:45 Куда ведут технологии?
30:55 Мировозрение ценностей и государства
32:30 Технология украинского и русского мира
35:15 Выбор, что и как потреблять
36:00 Удар калибрами по Родине-матери. Смена Герба
37:25 Что будет положено в основу Украины? Срок - полгода
39:45 Народ, заслуживший войну
41:50 Повтор развилки 17 века. Деспотизм шляхты
44:35 Состояние проходного двора и казачество
46:35 Ненависть к угнетателю шляхты
48:15 Архетипы шляхты и холопов в украинском обществе
49:20 Мечта холопа стать паном
50:30 Народу нужно ЧИТАТЬ книги! История началась не с нас
53:45 Православный буддизм