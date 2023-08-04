Саудовская Аравия рассматривает мирные переговоры по Украине в Джидде в эти выходные как возможность представить себя миротворцем в войне в Украине, сообщаетPolitico, пишет УНН.

"Саудовский расчёт"

"Встреча в эти выходные - продолжение аналогичной встречи в Копенгагене в июне - является последней попыткой Королевства Саудовская Аравия обновить свой имидж после убийства Хашогги (журналиста Джамаля Хашогги - ред.), которое произошло в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле", - пишет издание.

Саудовская Аравия сыграла "очень активную роль" на встрече в Копенгагене, сообщили изданию два официальных лица, которые непосредственно знакомы с этой встречей. И теперь страна в роли принимающей стороны.

"Это следующая игра Эр-Рияда, позиционирующего себя как вдохновителя дипломатии", - указывает издание.

В рамках исторического соглашения, заключенного ранее в этом году при посредничестве Китая, Саудовская Аравия согласилась восстановить дипломатические отношения с Ираном. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заглянул в Джидду на прошлой неделе на фоне сообщений о том, что далеко идущий прорыв на Ближнем Востоке, включая израильско-палестинский конфликт, не за горами, отмечает издание.

"Теперь Эр-Рияд попытается поиграть дипломатическими мышцами в отношении войны в Украине", - указывает издание.

Как отмечается, Саудовская Аравия шла по тонкой грани с начала путинского полномасштабного вторжения, оставаясь в прямом контакте с москвой, пытаясь, например, заключить соглашение о возвращении украинских детей, вывезенных в рф.

И Саудовская Аравия, и россия являются членами группы стран-экспортеров нефти ОПЕК+, и в прошлом месяце наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман разговаривал с президентом рф владимиром путиным после решения страны сократить добычу нефти.

"Хотя непонятно, будет ли Мухаммед ибн Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует россию об итогах", - пишет издание.

Перспектива представить дипломатическое коммюнике в воскресенье после встречи более 40 стран, как отмечается, является "привлекательной для монарха, который стремится культивировать свой прогрессивный имидж с тех пор, как он занял руководящую должность, которую занимал его отец".

"Но это отнюдь не гарантируется", - при этом замечает издание. И указывает, что первая встреча - в Дании - завершились без официального коммюнике, "что свидетельствует о гигантской задаче, стоящей перед международным сообществом, стремящимся заручиться поддержкой прекращения войны в Украине".

О чём будут говорить

Десятки советников по национальной безопасности и высокопоставленных чиновников прибывают в город Джидда на Красном море для встречи, которая начнется в пятницу вечером, указывает издание.

Цель состоит в том, чтобы объединить страны "Глобального Юга", такие как Индия, Бразилия и Южная Африка, а также страны Европейского Союза, как и США и Канаду, чтобы сплотиться вокруг усилий Украины по выработке мирного плана.

Такие страны, как Бразилия и Индия, не всегда имели четкой позиции относительно войны рф против Украины; Европейский Союз и Украина стремились привлечь их, когда дело доходит до привлечения рф к ответственности.

Украина будет представлена на саммите; россию не пригласили.

Но большой вопрос, появится ли Китай. "Важно, что делает Китай. Большинство участников в прошлый раз сожалели, что Китай не участвовал", - сказал один высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в подготовке к встрече.

Как отмечается, обсуждение в течение двух дней будет построено вокруг 10 подтем. Согласно документу, с которым ознакомилось издание, к ним относятся такие темы, как "продовольственная и энергетическая безопасность; освобождение заключенных и насильно депортированных лиц, в том числе детей; экологическая безопасность; и возможность создания трибунала по военным преступлениям".

Европейские страны, как отмечается, вероятно, соберутся перед встречей, "чтобы обеспечить согласование сообщений".

"Важно то, что мы имеем результат, приемлемый для украинского народа", - сказал один из чиновников ЕС.

Как сообщало Politico, после переговоров в Джидде встреча по Украине на уровне глав государств может состояться на полях ГА ООН или G20 в Индии в сентябре.