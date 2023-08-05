Национальный банк рассчитывает, что мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ продлится до 2025 года и, в свою очередь, будет сдерживать инфляцию.

Как передает "Экономическая правда", об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

В регуляторе напомнили, что мораторий на повышение тарифов распространяется на такие жилищно-коммунальные услуги как газ, горячая вода и отопление.

Тарифы на электроэнергию для домохозяйств в июне повысились несколько больше, чем ожидал НБУ, однако это не помешало дальнейшему снижению административной инфляции.

В настоящее время годовые темпы роста административно регулируемых цен снизились до 12,5%. Но уже в 2024 году инфляция вырастет до 15%, прежде всего, из-за повышения тарифов на отдельные услуги ЖКХ и дальнейшего подорожания табачной продукции вследствие повышения акцизов.

В 2025 году административная инфляция ускорится до 19% – прежде всего на фоне завершения моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение и объективной необходимости их повышения.

"Учитывая высокую социальную значимость этого вопроса ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным и продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки", - добавили в Нацбанке.

Напоминаем:

Инфляция в Украине и дальше будет замедляться, а восстановление экономики ускорится, поскольку с середины 2024 года можно ожидать существенного снижения рисков безопасности.