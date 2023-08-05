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Сьогодні, 12:00

Павло Щелін: Чому українська еліта століття за віком зраджує свій народ

Категорія: Новини / Аналітика

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Павел Щелин проводит историческую аналогию, опираясь на данные ХVII века используя методологическую основу политического учения, выдающегося ученого Арабского Востока Ибн Хальдуна (1332–1406). Исходя из посылки, что с уходом модерна возвращается премодерн, с его уже известными практиками, нашедшими свое подробное изложение в нашей истории, можно проследить некоторую предрасположенность. Повторение этих практик в дне сегодняшнем и даже завтрашнем. «Кочевая» элита и «оседлый» народ – основное и непреодолимое противоречие украинского ДАО. Вот почему украинская элита век за веком предает свой народ и не в состоянии построить успешное государство. Как утверждал Конфуций: «Люди приходят и уходят, а идеи остаются».




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