Павел Щелин проводит историческую аналогию, опираясь на данные ХVII века используя методологическую основу политического учения, выдающегося ученого Арабского Востока Ибн Хальдуна (1332–1406). Исходя из посылки, что с уходом модерна возвращается премодерн, с его уже известными практиками, нашедшими свое подробное изложение в нашей истории, можно проследить некоторую предрасположенность. Повторение этих практик в дне сегодняшнем и даже завтрашнем. «Кочевая» элита и «оседлый» народ – основное и непреодолимое противоречие украинского ДАО. Вот почему украинская элита век за веком предает свой народ и не в состоянии построить успешное государство. Как утверждал Конфуций: «Люди приходят и уходят, а идеи остаются».