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Сьогодні, 10:00

ООН вимагає безстрокових надзвичайних повноважень у разі складних глобальних потрясінь

Категорія: Новини / Політика

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ООН изложила далеко идущий план по введению чрезвычайного военного положения во всем мире на случай множества “сложных глобальных потрясений”, чтобы обеспечить полное подчинение со стороны каждого правительства и учреждения в ответ на любой кризис, объявленный элитой.

ООН приводит несколько примеров того, что может привести к возникновению чрезвычайных полномочий, включая “крупное климатическое событие”, “будущие риски пандемии”, “глобальное нарушение цифровой связи”, “крупное событие в космическом пространстве” и общие “непредвиденные риски (события ”черного лебедя")".

План должен быть окончательно доработан на "Саммите будущего" в сентябре 2024 года, где ООН примет "Пакт о будущем", включающий политику, изложенную в докладе глобалистской организации "Наша общая повестка дня".




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