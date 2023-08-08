Не секрет, что Антарктида обычно отражает солнечные лучи обратно в космос, однако вода образует все больше прудов и озер в Антарктике, континент Южного полюса начинает поглощать все больше тепла. Теперь исследователи опасаются, что в скором времени Антарктида может превратиться из "холодильника" для всего мира в "радиатор", нагревающий планету, пишет Фокус со ссылкой на Daily Mail.

По словам гляциолога из Университета Эксетера, профессора Мартина Зигерта, Антарктида представляет собой "огромную, обширную белую поверхность" и, по сути, выполняет огромную работу для планеты. По крайней мере с точки зрения большого количества солнечной радиации, отражаемой обратно в космос. Однако теперь ученые предупреждают, что вскоре это может измениться. Причем подобный процесс, когда лед тает, обнажая океан, уже наблюдается в Арктике.

Дело в том, что уровень морского льда вокруг замерзшего континента в настоящее время достиг своего самого низкого уровня с начала спутниковых наблюдений, которые стартовали в 1979 году. При этом предыдущий минимальный рекорд был установлен в прошлом году.

Исследователи отмечают, что волна зимней жары в 2022 года привела к тому, что температура в Восточной Антарктиде поднялась почти на 40°C выше нормы: как правило, температура здесь не поднимается выше -50°C, однако тога она достигла рекордных -10°C. По словам профессора, если бы этот скачок температуры произошел летом, а не зимой, мы бы уже наблюдали за тем, как тают поверхности ледяных щитов. Отметим, что по словам ученых, ранее им не доводилось видеть ничего подобного.

По словам Зигерта, в этом году они с коллегами были шокированы нехваткой морского льда в этом сезоне. Суровые условия окружающей среды и удаленность Антарктиды значительно затрудняет работу ученых: в настоящее время у них имеется меньше данных, позволяющих однозначно связать эти события с антропогенным изменением климата. Однако ученые все же считают, что их следует ожидать на потеплевшей планете.

Профессор Зигерт считает весьма разумным предположить, что антарктическое тепловое явление, которое мы наблюдаем сегодня — это то, чего научное сообщество ожидало от глобального потепления из-за сжигания ископаемого топлива. И это, увы, произошло.

В ходе исследования профессор Зигерт вместе с коллегами из Великобритании, Чили и Южной Африки изучал доказательства экстремальных явлений в Антарктиде. Они с коллегами считают, что "почти наверняка" их серьезность в дальнейшем будет лишь усугубляться, если выбросы парниковых газов наконец-то не будут взяты под контроль.

В своей работе Зигерт с коллегами также определили около дюжины способов, которыми антропогенное воздействие меняет сегодня Антарктику, в том числе:

таяние морского и наземного льда;

обрушение шельфовых ледников;

нагрев океанов и атмосферы;

исчезновение морских животных;

интродукции чужеродных видов (мох и трава).

Авторы исследования также отмечают, что особую обеспокоенность вызывают следующие несколько лет, когда эффект Эль-Ниньо лишь усилится. Например, по словам доктора Анны Хогг из Университета Лидса, только на восстановление обрушившихся шельфовых ледников уйдут столетия, если это вообще произойдет.

Отметим, что обрушения шельфовых ледников напрямую не способствуют повышению уровню моря, так как он уже плавает. Однако это означает, что лед с суши стекает в море гораздо быстрее, что ускоряет скорость повышения уровня моря. Исследователи отмечают, если весь лед в Антарктиде когда-нибудь растает, это приведет к поднятию глобального уровня моря на рекордные 57 метров — к счастью, исследователи не верят, что это произойдет в ближайшее время.