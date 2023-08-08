То что нас спасает оно же и убивает. Страх быть не "Я"

Почему некоторые культуры культивируют много имен для одного человека и различного рода инициации, различного рода посвящения, которые сохранились до сих пор даже в некоторых элитных американских университетах и носят зачастую жестокий и кровавый характер?

Всему виной залипание на ложное «Я» или в психологической науке это называется «ошибочное отождествление себя с деятелем».

Самое первое и самое главное драматическое событие в нашей жизни — это наше рождение. Период времени, а это около 9 месяцев с момента зачатия мы переживали самадхи и рождение — это самое главное драматическое событие в нашей жизни. Потому, что мы тут же приняли в себя очень много сенсорных данных. Отождествили эти стимулы с определенными собственными реакциями и начали уплотнять свой опыт.

Совокупность опыта – это совокупность нейронных сетей, которые, как бы одна на другую накладываются. Расположены они и работают по голографическому принципу, имея уплотнения постоянной информации. Внутренняя нейронная система является продолжением внешней нейронной системы — человечество. И всем руководит жизнь.

Наша внутренняя нейронная система работает автоматически, направлена она на выживание нас как особи и заточена она на выбор иерархии цели.

Совершенным образом выбирается наша реакция и вся работа совершается автоматически практически идеально. Но есть одна проблема, из-за которой все болеем и преждевременного умираем.

Проблема очень серьезная она называется – ошибочное отождествление себя с деятелем. Начиная примерно лет с трех, она становится очень явной к 35 годам? У нас формируется четкая модель представления о самих себе. О нашем опыте реакций, который мы накопили.

И это не удивительно, ведь именно они позволили нам все это время выживать. И мы определяем себя относительно внешнего так называемого наблюдаемого опыта, относительно этой сенсорной информации. Происходит отождествление нас самих с нашими стереотипами реагирования. Это приводит к тому, что когда меняющаяся реальность может откорректировать нашу картину мира мы воспринимаем это, как серьезную угрозу для своей жизни. Хотя на самом деле все обстоит в точности, наоборот! Если мы не меняем картину мира мы не только стареем, но и теряем способность быть адекватными действительности, нам перестает везти, что еще страшнее.

Вот почему существовала инициация у древних народов. К примеру, инициация для мальчика - это мужская инициация отцом - это признание отцом того, что мальчик "уже вырос" и его принимают "в мир мужчин" В древние времена для этого проводились различные испытания-инициации - мальчик должен был доказать что он мужчина и после победы над испытаниями - он принимался мужчинами в "мужской круг". Там в древности все было жёстче "мальчик умер - родился мужчина" и т.д. Сопровождалось действо театральностью и мистификациями, а главное болевое закрепление импринта. Шрамы на память о переходе - кинестетик включался на полную катушку. Прописывалась предустановленная программа мужчины-война. Ну и стирался деструктивный устаревший опыт мальчика.

Тему программ, которые навязывают нам имена, подробно разрабатывал в свое время Борис Хигер. В сети много его книг по этой теме. Так вот, если у тебя много имен, значит много программ, что расширяет твои возможности психики. Это знали средневековые арабы (наука тогда была у них, а не в Европе. К примеру Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (980–1037), которого мы знаем как великого медика Востока - Авиценну тоже носил множество имен.