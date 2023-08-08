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Сьогодні, 20:00

У ЗСУ вбачають технічну можливість захистити пляжі Одещини від мін

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Пляжи Одесской области технически можно защитить от морских мин. Для этого соответствующие специалисты должны протралить акваторию пляжа и установить специальное боновое заграждение. Об этом во время брифинга сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

"...есть мобильная группа по разминированию, на их счету уже сотни разминирований боеприпасов и мин, которые выбросило на берег в прибойную зону. И, соответственно, отработать это вполне возможно.

Акватория пляжа не такая большая на самом деле, поэтому ее можно протралить и после этого выставляется специальное боновое заграждение, чтобы эти взрывоопасные предметы не попадали в эту часть прибрежной зоны", — отметил Плетенчук.

Напомним

Глава Одесской ОГА Олег Кипер разрешил открыть пляжи, но при условии создания мер безопасности: сетки от мин, наблюдательно-спасательные посты, громкоговорители и тд.




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