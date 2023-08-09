Средняя глобальная температура воздуха в июле оказалась самой высокой за всю историю наблюдений. Об этом сообщили во вторник, 8 августа, в Службе мониторинга за изменением климата Copernicus, работающей при поддержке Еврокомиссии и за счет финансирования ЕС.

По ее данным, июль в этом году был на 0,72°C теплее, чем в среднем в период с 1991 по 2020 годы, и на 0,33°C теплее, чем прежний самый жаркий месяц - июль 2019 года. Температура была тоже примерно на 1,5°C выше, чем в среднем за аналогичный месяц за период наблюдения с 1850 по 1900 годы.

Тепловые волны наблюдались, в частности, на юге Европы. Кроме того, в ряде стран Южной Америки и на большей части территории Антарктиды температура воздуха была значительно выше средней.

Глобальная температура воздуха у поверхности Земли в июле в среднем вплотную приблизилась к 17°C.

Температура поверхности Мирового океана

Средняя глобальная температура поверхности Мирового океана продолжила расти, достигнув в июле рекордных значений. В этом месяце она была на 0,51°C выше температуры за июль в период наблюдения с 1991 по 2020 годы.

"Мы только что стали свидетелями того, как в июле глобальная температура воздуха и температура поверхности Мирового океана установили новые рекорды за всю историю наблюдений. Эти рекорды имеют тяжелые последствия как для людей, так и для планеты, подверженной все более частым и интенсивным экстремальным явлениям", - отметила заместитель директора службы Саманта Берджесс.

"Эра глобального кипения"

2023 год - третий из самых теплых годов на сегодняшний день: на 0,43ºC выше среднего значения за последнее время С января по июль 2023 года средние глобальные значения - третьи по величине за всю историю наблюдений и на 0,43°C выше показателей в период с 1991 по 2020 годы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "эра глобального потепления завершилась, настала эра глобального кипения". Он призвал мировое сообщество к быстрым и радикальным мерам борьбы с климатическими изменениями, чтобы избежать катастрофы.

Copernicus объединяет данные ученых из Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. Служба ЕС использует большой объем данных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру для своих ежемесячных и сезонных прогнозов.

Источник