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Международные партнеры Украины готовы принять тот факт, что «у нас может быть коррупция», поскольку понимают, что очищение власти в стране не может произойти мгновенно.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью «Радио Свобода».
Министр отметил, что коррупционные явления «не добавляют нам дополнительных аргументов», но партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может произойти мгновенно.
«Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласку, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ и других дают свой эффект. С определенным опозданием эффект. Потому это нормально. И партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция. Потому что никто не скажет, что у нас война, и коррупция закончилась. Потому что коррупция, возможно, перешла в другой формат во время войны», — сказал Марченко.
Министр заявил, что по его личным ощущениям и «определенному пониманию чисел» уровень коррупции в Украине сейчас «самый низкий за последние 20 лет», а «коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом».
Глава Минфина добавил, что каждый коррупционный скандал в Украине будет означать большее количество проверок со стороны международных доноров Украины.
«Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее: что вы будете давать отчетов вдвое больше, это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще, и это значит, что ваши слова будут проверяться вдвое более тщательно», — сказал министр.