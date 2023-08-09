В Фонде гарантирования вкладов рассказали, что делать, если гражданин получил в наследство деньги на счете в банке, который ликвидируется. Детали процедуры, которую нужно пройти, перечислены на странице фонда.

Указывается, что наследники должны пройти определенные шаги, чтобы получить деньги с вклада в банке, который ликвидируется. Перед тем, как обратиться в Фонд гарантирования вкладов, нужно прислать набор документов:

заявление о выплате возмещения по вкладу, в котором указывается фактический адрес проживания и контакты наследника, ФИО вкладчика, который умер, название банка, в котором был размещен вклад;

выплате возмещения по вкладу, в котором указывается фактический адрес проживания и контакты наследника, ФИО вкладчика, который умер, название банка, в котором был размещен вклад; копия идентификационного кода;

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. При этом копию заверять у нотариуса не нужно — достаточно собственной подписи. Также отмечается, что в копии должен быть указан орган, выдавший документ, а также дата выдачи, ФИО владельца документа;

копия свидетельства о праве на наследство — этот документ должен быть заверен нотариусом.

Также в Фонде объяснили еще некоторые детали:

если на вклад претендует несколько наследников: в таком случае деньги поделят в пропорции в соответствии с унаследованной долей;

если банк ликвидирован во время военного положения или через 3 месяца после его завершения: вкладчики — ФЛП и физические лица получат 100% вкладов.

Отметим, на сайте Нацбанка перечислены банки, которые ликвидированы в течение 18 месяцев войны:

АО "МЕГАБАНК"; АО "БАНК СИЧ"; АТ "БАНК ФОРВАРД"; АТ "АЙБОКС БАНК"; АТ "АКБ "КОНКОРДˮ.

Между тем, Фонд гарантирования вкладов информирует граждан о деталях ликвидации банков и выплат вкладчикам. В частности, 4 августа опубликовано сообщение, в котором говорится о создании реестра кредиторов банка"Конкорд", который НБУ решил ликвидировать в решении от 2 августа. Указано, что список сформируют до 2 сентября и тогда можно будет обратиться в учреждение и узнать детали (электронным письмом и на "Горячую линию"). Между тем сейчас нужно отправить письмо по образцу тем людям, которые хотели бы вернуть вклады в этом банке — должны указать номер действующего счета, на который будут перечислять деньги.

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