Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Дата: Сьогодні, 03:16
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Сьогодні, 03:16
Божественна літургія в день пам'яті великомученика Пантелеймона у Свято-Пантелеймонівському монастирі
Категорія:
Новини
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Таїнство віри
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