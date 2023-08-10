Высадка морского десанта на южное побережье Украины невозможна. Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

«В начале полномасштабного вторжения рф имела в акватории Черного моря в составе черноморского флота семь больших десантных кораблей. Еще шесть единиц они завели перед началом полномасштабного вторжения с целью планирования в частности операций по высадке морского десанта. Но как показала практика, эта операция, хоть и планировалась, но не имела успеха», - отметил Плетенчук.

По состоянию на сейчас, по его словам, ВСУ освободили акваторию общей площадью 25 тысяч квадратных километров, и наша береговая артиллерия контролирует море в глубину более, чем на 100 морских миль.

«Соответственно, провести эту операцию пока невозможно», - отметили в ВМС.

Также он отметил, что подобные операции - по высадке морского десанта - не происходят сами по себе.

«Они всегда идут вместе с сухопутной кампанией. Поэтому учитывая то, что враг уже отброшен на левый берег реки Днепр - такая операция сейчас не имеет военной целесообразности и смысла», - резюмировал спикер ВМС.

Напомним, что ранее спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что считает неуместным открытие пляжей в Одесской области из-за высадки вражеского десанта. Впрочем, очевидно, опасения Гуменюк нереалистичны. Количество посетителей одесских пляжей на прошлых выходных зашкалило. Поэтому, глава Одесской ОВА Олег Кипер поручил проверить и обустроить там безопасные условия для оздоровления людей на море. Пляжи, которые признают безопасными, планируют открыть в ближайшие дни. Соответствующее решение также будет согласовано с военным руководством Одесской области.