Высадка морского десанта на южное побережье Украины невозможна. Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
По состоянию на сейчас, по его словам, ВСУ освободили акваторию общей площадью 25 тысяч квадратных километров, и наша береговая артиллерия контролирует море в глубину более, чем на 100 морских миль.
Также он отметил, что подобные операции - по высадке морского десанта - не происходят сами по себе.
Напомним, что ранее спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что считает неуместным открытие пляжей в Одесской области из-за высадки вражеского десанта. Впрочем, очевидно, опасения Гуменюк нереалистичны. Количество посетителей одесских пляжей на прошлых выходных зашкалило. Поэтому, глава Одесской ОВА Олег Кипер поручил проверить и обустроить там безопасные условия для оздоровления людей на море. Пляжи, которые признают безопасными, планируют открыть в ближайшие дни. Соответствующее решение также будет согласовано с военным руководством Одесской области.