В Украине будут уволены все руководители областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram после специального заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где речь шла о результатах проверки "военкоматов", передает УНИАН.
Он отметил, что заслушали доклады о результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки от директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, главы Службы безопасности Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко, генерального прокурора Андрея Костина, главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова и директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.
При этом он отметил, что на сегодняшний день уже открыто 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов", объявлено 33 подозрения.
По его словам, СНБО поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях. Все кандидаты перед назначением должны пройти проверку СБУ.
Также президент Украины сообщил, что через две недели состоится заседание СНБО по деятельности военно-врачебных комиссий. "Сейчас – проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - анонсировал он.
Ситуация с военкомами в Украине
8 августа суд арестовал руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки, разоблаченного на организации схемы незаконного обогащения для своего окружения и помощи криминалитету. Суд определил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн грн.
Также ГБР сообщало, что экс-руководителя Запорожского областного ТЦК и СП разоблачили в незаконном повышении выплат для приближенных лиц.